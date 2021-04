Com es viurà Sant Jordi 2021 a Catalunya?

Catalunya viurà aquest divendres un Sant Jordi excepcional enmig de la pandèmia, una circumstància que ha obligat el sector a adaptar-se a les limitacions després que l'any passat la diada hagués d'anul·lar-se. La festa se celebrarà de manera descentralitzada per Catalunya amb un pla específic aprovat pel Procicat que adapta Sant Jordi a la realitat de cada municipi. Els espais amb parades estaran perimetrats i se'n controlarà l'accés i es mantenen les tradicionals signatures d'escriptors. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, en què es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,16 milions. Els floristes, per la seva banda, confien a despatxar entre 3,5 i 4 milions de roses venudes.

Amb l'experiència del Sant Jordi d'estiu de l'any passat, la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han preparat un dispositiu avalat pel Procicat per celebrar una festa repartida per tot Catalunya, que distingeix entre els pobles que no arriben als 5.000 habitants, els que en tenen més de 5.000 i les grans ciutats com Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, que tenen els seus propis plans.



Comarques centrals

A Manresa, el Passeig Pere III i la plaça Sant Domènech acullen parades de llibres i roses. Per esglaonar les compres, les llibreries i floristeries han pogut muntar la parada davant del seu establiment des d'aquest dimecres.

A Vic, la Plaça Major s'omplirà de parades de llibres i roses tot el dia, mentre que a Igualada les parades es traslladen del Passeig Verdaguer als carrers Sant Magí i Òdena, de 9 del matí a 9 del vespre.

A Moià, l'activitat 'Llegim al carrer' serà la protagonista de la diada. Els alumnes de les escoles i Instituts de Moià ompliran les places del poble amb lectures des de les 10 h i fins a les 13 h.





11 espais perimetrats a Barcelona

A Barcelona s'habilitaran 11 espais perimetrats en diversos punts de set districtes de la ciutat, amb un total de 180 parades de llibres, roses i signatures. Els emplaçaments són Passeig de Gràcia (entre la Ronda Sant Pere i el carrer Aragó), Passeig Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, Plaça Reial, Plaça de Valdívia, Plaça de la Vila, Plaça de Sarrià, Jardins Centelles del Palau Macaya, Plaça Universitat, Plaça Orfila i Espai entre Rambla i carrers Pallars, Llacuna i Pujades.

Tots ells llocs "cèntrics, emblemàtics i dispersos" perquè així "la ciutat s'ompli de roses i de llibres sense concentracions", va valorar dilluns el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Marià Marín, després de considerar que enguany hagués estat "una temeritat" anar a la Rambla.

Aquests 11 espais "segurs" a l'aire lliure tindran un sentit únic, seran amplis i diferenciaran els punts de venda de llibres dels destinats a les signatures d'autors. Amb un aforament controlat del 30%, l'horari d'aquests punts serà de nou del matí a les vuit del vespre.

Al marge d'aquesta iniciativa impulsada des de la Cambra de Comerç, a la ciutat hi haurà 490 parades que s'ubicaran davant mateix de llibreries i floristeries. Uns punts que de fet ja van començar a establir-se des d'aquest dijous com una primera acció de desconcentració de la jornada.



El Govern recuperarà activitats presencials



El Govern recuperarà enguany la diada de Sant Jordi presencial amb actes cívics i culturals, que estaran combinats amb propostes virtuals. D'aquesta manera, l'executiu vol tornar a celebrar activitats que l'any passat van ser suspeses per culpa de la pandèmia.

El Palau de la Generalitat tornarà a oferir visites presencials, amb reserva prèvia. Amb tot, amb el confinament comarcal encara vigent, se celebraran també unes portes obertes virtuals. En canvi, enguany no hi haurà el tradicional discurs de Sant Jordi, segons va confirmar dimarts la portaveu de Govern, Meritxell Budó, perquè «no hi ha president» des de la inhabilitació de Quim Torra.

Al matí, el vicepresident de Govern en funcions, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, participaran de manera telemàtica en la campanya ´Sant Jordi en companyia', organitzada per Amics de la Gent Gran, per «acompanyar les persones grans i combatre la soledat no desitjada». Després, el vicepresident visitarà les parades de llibres de Passeig de Gràcia, i participarà, amb els consellers de Cultura i Acció Exterior, Àngels Ponsa i Bernat Solé, a la recollida de signatures per l'Amnistia d'Òmnium Cultural.

La Diada al Palau de la Generalitat començarà a les 9.30 hores, quan diversos membres del Govern assistiran a una missa, a porta tancada. El prior de la capella del Palau, Josep Maria Turull, beneirà les roses del pati dels Tarongers. A les 19 hores, la Colla Sardanista Sant Jordi oferirà una audició de sardanes, enguany al pati dels Tarongers. Un dia abans, Budó rebrà els representants dels i Gremis de Flequers i del Gremi de Pastisseria. El Departament de Cultura també ha organitzat actes a les biblioteques, exposicions, lectures de textos i descomptes en teatres, entre d'altres.