Els escriptors tornen al carrer en un Sant Jordi «boníssim» per trobar-se amb els seus lectors

Un any després d'un Sant Jordi confinat i d'un 23 de juliol amb trobades entre autors i lectors molt reduïdes, els escriptors han tornat aquest divendres als carrers per viure el "millor Sant Jordi" que s'ha viscut mai, com ha assenyalat el periodista Albert Om, en declaracions a l'ACN. Om, que a les deu del matí ha signat exemplars del seu llibre 'El dia que vaig marxar' (Univers), també ha augurat un Sant Jordi "boníssim". De fet, des de primera hora els escriptors s'han retrobat amb els seus lectors. En aquest sentit, l'escriptora Irene Solà ha apuntat que viu el dia "amb moltes ganes i amb molta alegria" precisament per aquest retrobament amb lectors i escriptors.

A les deu del matí, Albert Om, autor d''El dia que vaig marxar' (Univers), signava exemplars a la parada de la llibreria Jaimes. Om ha augurat un Sant Jordi "boníssim perquè tot i que no serà igual que el de fa dos anys, pels autors, lectors i tothom serà el millor Sant Jordi que hem viscut mai perquè en teníem moltes ganes i forma part de la represa i el bon temps", en declaracions a l'ACN.

El nou llibre d'Om, 'El dia que vaig marxar', se situa a les primeres posicions de les llistes dels més venuts. "Fa 21 anys que no tenia un llibre i que no vivia Sant Jordi i 'El dia que vaig marxar' ha sortit fa dues setmanes i tinc molts bons comentaris", ha indicat el periodista.

Una hora després, Irene Solà ha signat exemplars de 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama), a la parada de la llibreria Laie a la zona perimetrada de Passeig de Gràcia. Ha apuntat que viu el dia "amb moltes ganes i amb molta alegria de retrobar-se amb els lectors i els escriptors". Ha assegurat que les seves sensacions són molt bones i que els lectors li han transmès les ganes de viure aquesta jornada. Ha reconegut que l'any passat va trobar a faltar molt el Sant Jordi.

Solà ha assegurat també que està molt agraïda per l'èxit de 'Canto jo i la muntanya balla': "És una sorpresa i un viatge que està sent molt espectacular".

Els escriptors Maria Barbal, Premi Josep Pla per la novel·la 'Tàndem' (Destino); Gerard Quintana, Premi Ramon Llull per 'L'home que va viure dues vegades' (Columna); i Francesc Serés, Premi Proa per 'La casa de foc' (Proa), han començat la diada de Sant Jordi amb un esmorzar organitzat pel Grup62, convocant dels guardons. Tots tres han celebrat poder gaudir d'un dia "doblement especial", ha dit Serés, ja que representa "un Sant Jordi després d'un no Sant Jordi". A més, han assegurat que serà "naturalment diferent" per les restriccions de la pandèmia, que obliguen a fer que la diada no estigui massificada. "Fa un dia esplèndid i tot plegat convida a gaudir dels símbols de Sant Jordi", ha recalcat la guanyadora del Premi Josep Pla.

Maria Barbal, Premi Josep Pla per la novel·la 'Tàndem' ha assegurat que afronta el dia "amb molta il·lusió". L'escriptora de Tremp, qui també va ser guardonada a principis de març amb el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural, ha assegurat que viurà una diada "diferent respecte altres vegades perquè tot estarà "controlat". Després de tot, ha celebrat poder-se trobar amb els lectors, amb qui normalment coincideix als clubs de lectura. "El dia de Sant Jordi et trobes amb uns lectors una mica especials", ha apuntat en declaracions a l'ACN. "D'una banda et trobes amb gent molt desconeguda i distant que té ganes de coneixe't personalment i, d'altra banda, amics que els hi fa il·lusió veure't", ha afegit.

"És un tornar a començar després que s'apaguessin les llums l'any passat", ha dit Quintana. El músic i escriptor ha assegurat que és un "dia especial més enllà dels llibres". "És una expressió col·lectiva", ha assegurat. Amb tot, ha explicat que ja fa dies que té activitats relacionades amb Sant Jordi. "No estarem tan amuntegats com ens agrada als mediterranis, serem una mica més nòrdics o asiàtics, fins i tot", ha ironitzat sobre les mesures que hi haurà als diferents actes.

Per la seva banda, l'escriptor Francesc Serés ha qualificat de "fantàstic" el fet que Barcelona no estigui "tan massificada". "Veurem la ciutat els que hi vivim i els que hi venim, els que en fem un ús cívic", ha afirmat. L'escriptor ha reivindicat la figura del llibre. "És un element que travessa tota la història i ho esquematitza tot", ha dit. En aquesta línia ha assegurat que "superarà pandèmies, guerres, terratrèmols i incendis" i, malgrat tot "continua viu sempre". "Això estructura la relació de l'escriptor amb el lector", ha definit.