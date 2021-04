El Gremi de Llibreters confia superar previsions i que Sant Jordi sigui el colofó a una setmana de vendes «animades»

El Gremi de Llibreters de Catalunya confia superar les previsions inicials de vendes per Sant Jordi. La presidenta del gremi, Carme Ferrer, ha detallat que inicialment esperaven vendre un 60% dels llibres del 2019 però que l'increment de l'afluència a les llibreries els dies previs a la diada els fa ser "molt optimistes": "Tots tenim ganes de celebrar Sant Jordi, que és una festa molt nostra".

La presidenta subratlla que aquest Sant Jordi és "a mig camí" de la normalitat entre la del 2020, estroncada per la pandèmia, i la que, espera, es pugui celebrar el 2022. Ferrer ha afirmat que els espais perimetrats habilitats arreu de Catalunya estan atraient molta gent i que son idonis per complir amb les mesures contra la covid-19.

Els llibreters catalans són optimistes. La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Carme Ferrer, ha afirmat que "les expectatives són bones", sobretot perquè durant tota la setmana han venut molts llibres i les primeres hores de Sant Jordi també estan sent molt animades.

"Hem notat que la gent compra els llibres abans, per esponjar, ahir hi va haver moltíssima gent i moltes cues al carrer", ha explicat Ferrer que subratlla, però, que això els feia témer que aquest "Sant Jordi avançat" fes que avui el ritme de vendes fos inferior: "Hem d'anar veient què passarà avui però crec que la gent tornarà a comprar i que podrem superar les expectatives". Els llibreteres esperaven tancar el dia amb el 60% de les vendes que hi va haver el 2019, la darrera diada abans de la pandèmia.

Un Sant Jordi atípic en espais que no són els habituals per poder complir amb les mesures sanitàries contra la covid-19. Ferrer ha remarcat que son llocs "molt ben escollits" per poder "sortir al carrer" a gaudir de Sant Jordi minimitzant riscos. "Ens fa molta il·lusió poder celebrar Sant Jordi perquè l'any passat va ser molt trist. A més, el dia ens acompanya, fa sol i no fa fred, es nota un ambient d'alegria", ha dit la presidenta dels llibreters.

Ferrer ha afirmat que tots els espais perimetrats atrauen públic arreu del país. però ha lamentat que hi ha hagut problemes a Badalona, on no els han "deixat parar". "Ho hem intentat arreglar però, més enllà d'aquest problema puntual, a la resta de Catalunya tot ha anat molt bé", ha afegit.

La presidenta ha exposat que aquest Sant Jordi està "a mig camí" de la normalitat però fa "molta il·lusió" tenint en compte que ara fa un any tothom estava tancat a casa. "Hem treballat les mesures i els protocols i no ha estat tan dur com ens pensàvem perquè ja estem tots acostumats a fer servir gel hidroalcohòlic i a mantenir les distàncies de seguretat, també a l'hora de fer cues", ha exposat Carme Ferrer. Amb tot, espera que el 2022 es pugui deixar la pandèmia enrere i que es pugui recuperar un Sant Jordi on tothom pugui sortir al carrer i passejar pels espais habituals.

El Gremi de Llibreters evita pronunciar-se sobre els llibres favorits pels catalans: "La premsa teniu molt poder i, si avancem títols, son els que s'acaben comprant. Tenim clar els que estan tenint més èxit però, de moment, preferim no dir res".