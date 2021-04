La Seu: llibreries, floristeries i entitats al passeig Joan Brudieu

Un total de 30 de parades s'ubicaran al passeig Joan Brudieu entre les quals hi haurà cinc llibreries i cinc floristeries, mentre que les altres vint parades seran d'artesania i complements, entitats, col·lectius, partits polítics, així com l'escola i l'institut La Valira. El perímetres de cada parada estarà delimitat amb cinta i tanques i quedaran marcats els punts d'accés a l'espai. A cada entrada hi haurà personal de control que prendrà la temperatura dels assistents i en facilitarà gel hidroalcohòlic.