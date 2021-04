Solsona: l'epicentre de la diada serà la plaça del Camp, amb crítiques d'ApS-CUP

A Solsona només podran fer parades les llibreries i les floristeries. Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions hi haurà dues parades de flors a la zona de la plaça del Camp i tres parades de llibres de dues llibreries i una editorial al mateix espai, a més de les parades davant mateix de l'establiment de les llibreries i estanc de la ciutat. Els agents cívics seran els encarregats de vetllar pel compliment de les mesures, les mateixes que en els dies de mercat. ApS-CUP va criticar la decisió del consistori assegurant que «amb una correcta distribució de les parades per evitar aglomeracions s'hauria pogut celebrar la diada amb la relativa normalitat que el moment permet». A més va fer referència a la oportunitat d'autofinançar-se que tenen les entitats amb la diada de Sant Jordi i que enguany no serà possible.