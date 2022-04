‘Benvolguda’ (Columna), d’Empar Moliner, i ‘Crims. Llum a la foscor’, de Carles Porta, lideraven les llistes dels més venuts en ficció i no ficció en català a Catalunya, respectivament, la setmana del 4 al 10 d’abril, a pocs dies de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2022, segons dades de Libridata. Pel que fa als més venuts en castellà, a la primera posició de ficció, hi ha ‘Roma soy yo’ (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, i en no ficció, ‘Chacón. La mujer que pudo gobernar’ (Península), de Joana Bonet.