Eslovàquia celebrarà per primer cop aquest dissabte la Diada de Sant Jordi com se celebra a Catalunya. La principal cadena de llibreries del país, Panta Rhei, promociona tot aquest mes d'abril en els més de 50 establiments llibres deutors catalans o que la seva acció se centra a Catalunya, a través d'una col·laboració amb la Delegació del Govern a l'Europa Central. Dissabte, però, farà dos esdeveniments en les principals ciutats del país, entre elles la capital, Bratislava, amb parades al carrer, presentacions de títols i signatures, i també regalaran roses als clients. Al marge d'Eslovàquia, la Generalitat ha organitzat a través de les seves delegacions 130 actes en 40 països per celebrar la Diada arreu del món.

Eslovàquia es converteix en el país que acull l'acte més important de Sant Jordi a través de l'acció de la delegació al centre d'Europa i gràcies a la participació de la cadena de llibreries, amb presència a les principals ciutats eslovaques. "Estem molt contents de poder introduir una tradició tan bonica com ho és Sant Jordi a Eslovàquia", assenyala la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, que aquest dijous ha visitat la principal botiga de Panta Rhei a Bratislava. Durant tot aquest mes d'abril, totes les botigues de la cadena exposen una selecció de llibres amb autors vinculats a Catalunya o que han escrit sobre el país. Així, Ildefonso Falcones amb 'La catedral del mar', Joan-Lluís Lluís amb 'Jo soc aquell que va matar Franco' o Jaume Copons amb 'Agus i els monstres' presenten al públic eslovac literatura amb segell català, això sí, en la seva llengua. La varietat de títols exposada, a més, pretén arribar a totes les edats i captar l'interès pel producte literari de casa nostra. "Preparem dos esdeveniments especials a les dues principals ciutats del país, entre elles la llibreria de Bratislava, on vendrem llibres al carrer i regalarem roses als clients", explica a l'ACN Lukas Bonk, director de màrqueting de la cadena Panta Rhei. Els llibres estaran acompanyats amb elements de la festivitat, com la Senyera, roses i cartells commemoratius creats per l'ocasió, amb el drac i la rosa com a element referencial. Sant Jordi al món La Diada arribarà a un total de 40 països de la mà de les Delegacions del Govern. "Sant Jordi ressonarà amb més de cent actes arreu del món, com els Estats Units, el Regne Unit o Itàlia, allà on hi tenim representació", explica la consellera Alsina. A l'Europa Central, la delegació inicia els actes commemoratius aquest mateix dijous a Viena a la Klimt Villa, la darrera casa i taller del pintor austriac Gustav Klimt.