Desenes de treballadors i treballadores del Parlament han retornat a la presidenta, Laura Borràs, la rosa i el llibre que els ha fet arribar per Sant Jordi. El motiu és "protestar" pel tracte que asseguren que han rebut de part de Borràs els darrers mesos, tal com han explicat a l'ACN alguns dels implicats en l'acció. Fonts parlamentàries asseguren que es tracta de desenes de funcionaris i funcionàries de diversos departaments de la cambra. Borràs els ha fet arribar una rosa a cadascun, a més del llibre poemari 'Da Nuces Pueris', de Gabriel Ferrater (Peu de Mosca, 2022). L'equip de la presidenta de la cambra ha assegurat a l'ACN que no té constància de cap queixa formal, tot i confirmar que ha vist les flors retornades.

Una quinzena de roses han estat tot el matí dins d'un cubell a la planta baixa del Parlament, al costat del bar, amb el cartell "roses retornades". Al migdia ja n'hi havia més d'una trentena. Els funcionaris que han secundat la "protesta" han declinat la flor que els ha fet arribar Borràs amb motiu de Sant Jordi. També han retornat el llibre per correspondència interna. Fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que hi ha desenes de treballadors i treballadores que han repetit l'acció en diversos departaments de la cambra, "molestos" pel tracte rebut per part de Borràs, tal com denuncien. La polèmica per les llicències per edat, la pèrdua de l'acta de diputat de Pau Juvillà (CUP), i els triennis han posat el funcionariat de la cambra sota la lupa els darrers mesos. La presidenta del Parlament, de fet, va responsabilitzar els treballadors i treballadores de la casa de la retirada de l'escó de Juvillà, en una sessió en obert de la Junta de Portaveus, el 14 de febrer.