Llibreters i floristes d’arreu de Catalunya han començat aquest divendres a muntar les primeres parades de Sant Jordi davant els seus comerços aprofitant que molts municipis així ho han autoritzat. A Barcelona, llibreries del centre de la capital han instal·lat les parades i han fet les primeres vendes als compradors que s’han volgut anticipar a la gran Diada post pandèmica. En algunes parades s’han format les primeres cues. En indrets com a Lleida, algunes llibreries i floristeries han instal·lat taulells per començar a donar "ambient" de Sant Jordi i per fer el major nombre de vendes possibles abans de dissabte. El conjunt de comerciants està a l’expectativa del la meteorologia i compten en avançar les vendes al llarg d’aquest divendres.

De fet, els comerciants admeten que l'èxit de Sant Jordi dependrà en gran part de la meteorologia, ja que, de moment, es preveuen pluges a part del país. "Es vendrà dissabte però tot el que es vengui avui ben venut serà perquè si demà plou, almenys haurem salvat alguna cosa", ha explicat el copropietari de la floristeria Arrufat de Lleida, Ramon Arrufat.

Per la seva banda, Jordi Caselles, president del Gremi de Llibreters de Lleida i responsable de la Llibreria Caselles, ha indicat que sortir als carrers la vigília de Sant Jordi és una "ajuda" que dona "ambient" festiu. Ha afegit que la resposta de la ciutadania durant la setmana està sent bona i confia que dissabte la gent sortirà al carrer. Tot i això, admet que la meteorologia condicionarà l'èxit de la jornada. "Esperem que la predicció no sigui la que és i que sigui un Sant Jordi participatiu com el que recordem que era fa dos anys", ha indicat.

Parades i comerços es posen a punt

El país viurà aquest dissabte la primera Diada de Sant Jordi post pandèmica després de dos anys alterats per les restriccions contra la covid-19. En el cas de Barcelona, el consistori ha autoritzat floristes i llibreters a instal·lar ja aquest divendres les parades davant dels seus establiments, una mesura que s’ha estès al llarg del territori. La capital aposta enguany per una superilla literària al voltant del passeig de Gràcia on es concentrarà el gruix de parades de professionals. Les parades d’entitats estaran ubicades en altres espais com la Rambla de Catalunya.

Al banda de les parades dels llibreters i els floristes que ja han començat a vendre, al llarg de divendres s’han vist nombrosos comerços que han engalanat els seus aparadors per commemorar el Sant Jordi. Turistes i compradors que s’han anticipat han fet les primeres compres i han començat a gaudir de les tradicionals passejades envoltats de persones, llibres i alguna tímida rosa.

Desconvocada la vaga per aquest dissabte a la Casa del Llibre

Coincidint amb l’arrencada del Sant Jordi, el Comitè de la província de Barcelona de CCOO Serveis ha comunicat que desconvoca la vaga prevista per aquest dissabte als establiments de la Casa del Llibre. El sindicat reclamava millores laborals pels treballadors i denunciava l’”allunyament” de posicionaments entre l’empresa i la representació dels treballadors.

En un comunicat, han explicat que s’ha decidit aixecar la vaga perquè durant una mediació d’aquest divendres s’han “apropat” les posicions i l’empresa s’ha compromès a aplicar un acord de mínim descans pels empleats que treballin els diumenges i festius. De moment, però, segueix vigent la vaga pels dies 15, 22 i 29 de maig a l’espera de noves negociacions.