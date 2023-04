Ja queden molt pocs dies perquè arribi la diada de Sant Jordi 2023. Una diada plena d'activitats i sorpreses, però, el temps ens acompanyarà? Últimament, les temperatures fan i desfan com volen, ja no segueixen una temperatura adequada segons l'època de l'any en la qual estem, això està provocant les restriccions que, cada vegada són més evidents, amb l'aigua, per exemple.

Aquest any cau en diumenge, així tothom podrà gaudir d'aquest magnífic dia acompanyat dels seus éssers més estimats. Ara ja, no hi ha una prioritat durant la diada de Sant Jordi, ara tots i cadascú de nosaltres som la prioritat d'algú perquè som els pares, els fills, els germans, els amics o la parella.

La diada de Sant Jordi se celebrava com a mostra de cavallerositat envers l'amor verdader cap a la teva estimada o estimat, ara continua essent així tot i que, amb un públic i un merchandising més gran.

Diumenge 23 d'abril a Manresa, què ens depara el temps? Si la predicció no canvia, ens espera un dia assolellat amb unes temperatures mínimes d'uns 11º i unes màximes de 25º. Així que, prepareu roba d'estiuet perquè fred, com tocaria, no en farà pas. Tot i la calor, hi haurà una mica de nuvolositat.

Així doncs, guardeu-vos aquest diumenge per gaudir amb la família, la parella o els amics d'un Sant Jordi assolellat a Manresa. Esperem que les princeses rebin les seves roses i els cavallers els seus llibres. Bona diada!