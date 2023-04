9 recomanacions de cares conegudes de les comarques centrals

Nou cares conegudes de la Catalunya central responen a la pregunta de Regió7: Quin llibre voldria per Sant Jordi? Les respostes són molts diverses, igual que els perfils: Sílvia Gratacòs, Pere Palà, David Victori, Marc Aloy, Valentí Martínez, Montserrat Badia, Ruth Guerrero, Monsterrat Domènech i Núria López-Bigas.

Dues escriptores criden l'atenció

SÍLVIA GRATACÒS - presidenta cambra de comerç

La posibilitat de dir-ne casa, de Marta Orriols, i Les nostres mares, de Gemma Ruiz, són les dues opcions de Sílvia Gratacòs Explica que «la temàtica dels dos llibres m’interessen».

Albert Camus, però també badar

PERE PALÀ - director UPC a Manresa

Pere Palà explica que li agrada badar i remenar entre llibres. Però té ganes de llegir «L’home revoltat» d’Albert Camus. «En vaig llegir una ressenya i sembla interessant», comenta.

Allò essencial és aprendre a respirar

DAVID VICTORI - director de cinema

El director de cinema signarà el seu llibre El marketing del actor, a Barcelona. Per ell opta per l’obra de James Nestor, Respira. perquè «no hi a res més important que aprendre a respirar».

Mas Craviotto, un autor local i sòlid

MARC ALOY - alcalde de Manresa

L’escriptor bagenc Xavier Mas Craviotto i la seva darrera obra, La pell del món és la tria de Marc Aloy. Destaca que és un autor jove amb una obra poètica i narrativa molt sòlida.

Un 'thriller' que atrapa de seguida

VALENTÍ MARTÍNEZ - director general FUB

«Us atraparà des de la primera pàgina», avisa Valentí Martínez. Opta per El llibre negre de les hores, protagonitzat pe l’inspector Unai López de Ayala i escrit per Eva García Sáenz de Urturi.

Sempre amb un llibre entre mans

MONTSERRAT BADIA - alcaldessa de Castellbell i el Vilar

Montserrat Badia ja s’ha fet dos autoregals amb Salt de plens, del «meu amic» Jeroni Muñoz, que «m’agrada com escriu», i 32 de març, de Xavier Bosch. Badia sempre té un llibre entre mans.

En família i que tothom trï

RUTH GUERRERO - presidenta C.E. Manresa

Si todo va a mejorar, d’Almudena Grandes, és la tria de Ruth Guerrero. És l’obra pòstuma de l’escriptora. «És una de les meves autores favorites», diu. En família, remenen i cadascú tria.

Llibres, sempre en suport paper

MONTSERRAT DOMÈNECH - directora assistencial Althaia

«M’encanta llegir i sempre un llibre en paper», afirma amb rotundiat Montserrat Domènech. tia 32 de març de Xavier Bosch., un escriptor que la va fascinar en les seves anteriors obres, diu.

Un viatge cap al planeta Mart

NÚRIA LÓPEZ-BIGAS - Científica i doctora en biologia

Sheddad Kaid-Salah Ferron és l’autor d’Una ciutat a Mart. López-Bigas comenta que és un llibre «bonic que explica la ciència de manera molt entenedora», ideal per compartir en família.