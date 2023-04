Canvis de circulació al Passeig, demà, entre les 8 del matí i les 9 del vespre

Sant Jordi comportarà, demà, de les 8 del matí a les 9 del vespre, canvis de circulació al Passeig Pere III des de la plaça Onze de Setembre: tancament al trànsit de vehicles dels passos de vianants de les andanes del Passeig amb plaça Espanya, de manera que s’unirà el 2n i 3r tram per al pas exclusiu de vianants. Per tant, els vehicles que circulin per plaça Espanya pel costat de l’institut Lluís de Peguera no podran accedir al Passeig pel costat del carrer Canyelles i Guimerà. Els vehicles que circulin pel Passeig a l’alçada de la plaça Onze de Setembre i en direcció plaça Espanya hauran d’optar per circular per costat dret o esquerre del Passeig segons on vagin. L’accés de vehicles al Passeig de Pere III costat carrer Canyelles i Guimerà es farà des de la plaça Onze de Setembre atès que s’invertirà el sentit de circulació del lateral de Passeig entre la plaça Onze de Setembre i la plaça Espanya.