Puigcerdà amplia el recinte cultural a la plaça del Call

El fet que Sant Jordi sigui diumenge fa que aquest any Puigcerdà ampliï el recinte firal de roses i llibres. Amb la finalitat de no interferir en l’activitat habitual del mercat setmanal que se celebra els diumenges al matí al passeig 10 d’Abril, una de les cites que atrau visitants i cerdans de la resta de la vall, el consistori ha ampliat l’escenari urbà de Sant Jordi a la plaça del Call.

Així, l’anella cultural amb els actes específics de la diada es delimitarà entre les places Santa Maria, els Herois i del Call. Al voltant del campanar s’instal·laran les parades dels llibreters i les floristeries professionals, mentre que a la plaça del Call s’hi posaran les parades de les entitats i centres docents de la capital cerdana. El programa ha previst un cartell d’actes paral·lel amb, entre d’altres, un taller de la Colla Castellera de Cerdanya durant el matí al fossat del campanar, una sessió de jocs infantils reciclats a partir de les quatre de la tarda a a la plaça dels Herois, una xocolatada a partir de dos quarts de sis també a la plaça dels Herois. A les sis de la tarda el programa ha previst una Mostra de Dansa a càrrec de Dansart Cerdanya al fossar del campanar.

Entre les novetats editorials que els llibreters exposaran de manera especial hi ha els de temàtica local com ara el recentment presentat El Font-romeu desaparegut, de Sandra Adam i Martí Solé; Cerdanya camins de Natura, de Núria Boltà; Sibina de Rosa Casas, d’Edicions Salòria; El tresor de la princesa Moctezuma de Marta Contreras, també d’Edicions Salòria o el Joc del Transpirinenc, que proposa un joc de taula a partir del centenari de l’arribada del tren a Puigcerdà.

La Seu d’Urgell centrarà la festivitat al passeig Joan Brudieu, on hi haurà 39 parades que ocuparan més de 200 metres lineals d’aquesta artèria de vianants. Segons ha informat el consistori, 16 parades pertanyen al gremi de llibreters, així com d’autors i entitats del món del llibre, cinc de venda de roses del gremi de floristeries i 18 restants seran de venda d’objectes d’artesania, comerços, entitats i associacions i centres educatius de la Seu. Les parades estaran obertes al públic de nou del matí a vuit del vespre.