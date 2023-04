Sant Jordi no descansarà diumenge

El 7 d’octubre del 1926 es va celebrar per primera vegada el Dia del Llibre, una proposta sorgida de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i confirmada per Decret Reial firmat pel rei Alfons XII. El 1931, un altre Decret Reial la traslladava al 23 d’abril, coincidint amb Sant Jordi, patró de Catalunya. Però la culpa va ser de Cervantes: el 7 d’octubre es commemora el seu naixement; el 23, la seva mort. Sigui com sigui, la tradició -i la filosofia de la festa- ha evolucionat i de ser una diada on els llibreters treien al carrer el seu fons editorial s’ha passat, en les darreres dècades, a una cursa editorial per posicionar una allau de novetats. Només la pandèmia les va limitar.

Els llibreters i llibreteres solen mirar al cel (sembla que enguany no caldrà) i si poden triar prefereixen que el Sant Jordi se celebri un dia laborable. Però, al capdavall, tant se val. Sigui feiner o festiu, com explica Cristina Blesa, de la llibreria Rubiralta, al carrer del Born, l’esperit és el mateix: «El país és feliç». I la ciutadania surt al carrer amb un propòsit: regalar llibres i roses. La previsió és similar: fer entre un 5 i un 8% de les vendes anuals en 8 o 12 hores, explica Antoni Daura, de la Parcir; encara més, si es tracta d’establiments de barri que, habitualment, no basen el seu negoci en llibres. Enguany, el Sant Jordi ja ha començat i les llibreries manresanes consultades per aquest diari han constatat, majoritàriament, un augment de visites i demandes, algunes que ja no es poden servir per manca de temps. Lis Escolà, responsable d’Abacus Manresa, explicava ahir que «la setmana ha estat molt intensa, sobretot a la tarda, amb molta gent ja remenant i comprant llibres». Alguns, segurament, per marxar amb el llibre de cap de setmana. El Sant Jordi enguany s’allargarà dos dies i la lògica diu que segurament es repartiran les vendes però, com explica Daura, el 2017, el darrer any que el dia del llibre es va celebrar en diumenge, el seu establiment va vendre el doble el dia 23 que el dissabte. Menys, això sí, que el dilluns de Sant Jordi del 2019. La diferència entre festiu i feiner. L’any passat, el Gremi de Llibreters va xifrar en 1,7 milions de llibres venuts amb una facturació total de 22,5 milions d’euros. El mal temps va impedir unes xifres de rècord en el primer Sant Jordi sense restriccions en dos anys.

Espai professional al Passeig

Tot i que les llibreries, avui, allargaran majoritàriament la jornada (la Poques Paraules, al carrer Urgell, per exemple, no tancarà al migdia i la Papasseit, al carrer Barcelonam obrirà a la tarda), les parades s’instal·laran a la ciutat únicament diumenge, el dia que toca. L’Ajuntament de Manresa ha gestionat 112 sol·licituds, que corresponen a 157 parades: 103 de roses; 38 de llibres i 16 de productes com artesania o alimentació relacionats amb Sant Jordi). La pandèmia va provocar que floristeries, llibreries i editorials tinguessin per Sant Jordi un espai perimetrat al Passeig de Manresa. Un model assajat en pandèmia que es va provar, ja amb la festa al carrer i sense restriccions, l’any passat. Enguany, aquest àmbit específic per a professionals repetirà escenari al Passeig de Manresa: seran uns 160 metres lineals, davant del Casino, amb 14 estands: les llibreries 2 de Piques, Parcir, Rubiralta (únicament amb llibre infantil), Abacus i Papasseit; les floristeries Ampans, Jericó i Vivers Serra);i les editorials L’Albí, Farell, El Pou de la Gallina, Lalè i Òmnium Cultural Fora de l’espai, a l’últim tram del passeig hi haurà, també la manresana Zenobita Edicions.

Qui no tindrà parada al Passeig serà la Poques Paraules, que s’estrenava l’any passat per Sant Jordi i que, com explica el seu responsable, Gerard Muixí, «la idea és que per Sant Jordi entri a la botiga el client no habitual». Davant dels respectius establiments, l’única llibreria que tindrà parada serà la Rubiralta. I qui no obrirà portes (vegeu desglossat d’aquesta mateixa pàgina) serà la històrica llibreria Roca, del carrer Sant Miquel.

I quins seran els més venuts? Els llibreters consultats creuen que les previsions es faran bones: De Gemma Ruiz a Xavier Bosch, passant per Jo Nesbø i la Gran Enciclopèdia del Barça de La Sotana. Ficció, en català. I, com sempre, tots els infantils. El gènere infiltrat.

SABA NOVA PER A LA 2 DE PIQUES

La llibreria manresana especialitzada en còmic 2 de Piques, al carrer Sant Miquel (que va obrir el 1992), celebrarà el seu primer Sant Jordi amb el nou propietari, Marc Sierra, després de la jubilació de Jaume Escrigas. Sierra, de 40 anys, assegurava ahir que la diada «fa il·lusió però també respecte».