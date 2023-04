Solsona celebra la diada de Sant Jordi omplint els seus carrers amb una vintena de paradetes de llibres i roses. Tant des de la llibreria Tres Punts com des de Cal Verdaguer remarquen que ha sigut una jornada amb gran afluència de gent, sobretot al matí. El fet que la diada hagi caigut en diumenge i el bon temps que finalment ha fet han provocat que molta gent pogués passejar i gaudir de la fira.

Els títols més venuts han estat Les nostres mares, 32 de març, Demà, i demà, i demà i Les calces al sol. També han tingut molt èxit les obres d'autors locals com Profecia i Les cases de prostitució a la Solsona de la Segona República, dels escriptors solsonins Raül Garrigasait i Joan Obiols, respectivament. Des de les llibreries destaquen que també s'ha venut molta literatura juvenil.

Com de costum, els estands s'han estès al llarg del Passeig Pare Claret ocupant també el carrer des del portal del Castell fins al portal del Pont. Es podien comprar roses a estands de floristes, de l'Amisol i del Sol del Solsonès. Pel que fa a llibres, la llibreria Tres Punts i Cal Verdaguer han muntat estands davant dels seus establiments. També se'n podien trobar davant del Casal Popular La Fura i a l'exterior de l'establiment de l'artista Anna Terricabras.

Molts dels estands han estat de caràcter solidari. Entitats com l'Esplai Riallera,la Fundació Vicente Ferrer, l'Associació de Dones del Solsonès, l'Escola Arrels Secundària, ADAS Solsona, els Mossos d'Esquadra i el partit de Junts per Solsona, Fundació Volem Feina també han participat en la diada. Alhora s'ha comptat amb la presència d'autors locals que han signat les seves obres a l'estand d'Òmnium Solsonès.

A banda de les paradetes, han tingut lloc a Solsona diversos actes organitzatsdurant tota la jornada. Al matí s'ha realitzat un programa especial per part d'Els Ulls de Clio amb públic i en directe. Al migdia ha tingut lloc a la Plaça de Sant Joan un vermut musicat a mans de Joventut Solsonina amb l'actuació de la cantautora Berta Clapés, finalista del concurs Cover de TV3, que aviat presentarà el seu primer EP, Songs From My Bedroom. Les terrasses delsestabliments Cal Poldo Xic i El Punxó s'han omplert de gent que gaudia de la música sota un matí assolellat i càlid.

Per tancar la celebració, a la tarda, s’ha reunit a la Plaça Major una gran quantitat de persones de totes les edats per ballar sardanes amb la música de la Cobla Juvenil de Solsona