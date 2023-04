Berga gaudeix d’una diada amb aglomeracions intermitents

Berga va celebrar una diada de Sant Jordi d’ambient intermitent als carrers i les llibreries en un recinte firal estirat entre el passeig de la Pau, el carrer Major i el passeig de la Indústria, amb la llibreria Quatre Cantons en un dels extrems allargant l’itinerari.

La celebració d’un Sant Jordi de dos dies finalment no ha estat tant així, sinó, com a màxim, d’un dia i mig, segons han explicat els llibreters locals. La jornada de dissabte, doncs, va portar curiosos i compradors als establiments, però no tants com es podia pensar a mitja setmana. Aquest diumenge al matí Berga es va llevar a poc a poc i fins ben bé les dotze del migdia les parades no van començar a viure les primeres aglomeracions. Això sí, a partir de quarts d’una les llibreries van estar plenes fins després de dinar. Entre els tres eixos del nucli urbà s’hi van instal·lar quaranta parades de llibreries i floristeries, entitats socials, partits polítics, centres docents i associacions. A les llibreries, la diada va confirmar l’arribada davant taulells i prestatges d’un gran públic no lector que regala un volum guiat principalment per les llistes dels mitjans de comunicació i les seves editorials vinculades, la qual cosa comporta que els rànquings de més venuts no tingui res a veure amb la qualitat dels continguts. Així ho explicava a peu de prestatge la llibretera berguedana Ester Huch, la qual remarcava que la gran prova d’aquesta qualitat relativa és que cap dels anomenats escriptors mediàtics no aconsegueix traduir l’obra a cap idioma. En aquest escenari, el sector apunta que de cada deu compradors de llibres per Sant Jordi, amb prou feines tres són lectors habituals, de manera que la gran part dels volums comprats ara quedaran sense obrir o retornaran al mercat de vell. Amb tot, Huch va apuntar que la jornada suposa, si més no, una punta de negoci amb aproximadament el 40% de les vendes de tot l’any.

L’ambient de diada a Berga es va veure condicionada també pel partit del Barça d’havent dinat, per la qual cosa l’assistència de passejants pels carrers no va repuntar de nou fins a les sis de la tarda. Els racons del centre van tenir l’ambientació musical d’una xaranga i un grup folk que van complementar una lectura de poemes des dels balcons, entre els quals també la balconada de l’Ajuntament. El moment de màxima ambientació dels carrers va coincidir amb el ritual del vermut, quan les terrasses dels bars es van omplir, també, amb berguedans de la resta de la comarca, que van aprofitar el factor dominical per ampliar l’experiència local. Les llibreries van donar per closa la jornada al voltant de les nou.