Dedicatòries, fins i tot amb dibuixos, d’una trentena d’autors locals

El ninotaire de Regió7 Galdric Sala no es limita a posar una dedicatòria al llibre que ha il·lustrat i que signa juntament amb l’educadora Teresa Montsech. També hi fa un dibuix. I, és clar, això agrada. Sala i Montsech van ser ahir a la parada habilitada davant el Casino de Manresa perquè autors locals poguessin signar exemplars de les seves obres. Al llarg de tot el dia hi van passar una trentena d’autors. El Sant Jordi d’enguany destaca perquè està farcit de novetats locals.

«Qui compra un llibre es mereix no tan sols una dedicatòria sinó també un dibuix», va explicar Sala. Ha il·lustrat El misteriós tresor del pirata Caracul. No era la primera vegada que signava llibres per la diada, però sí que deia que «no deixa de ser un dia emocionant. També de nervis, perquè tens aquella cosa que no saps si en signaràs pocs, molts o cap. Però sempre és emotiu». Van ser més aviat molts. I una cosa més. Els protagonistes de la història, l’Ot i l’Òria, viuran noves aventures més endavant.

Un Sant Jordi diferent

«Vius el Sant Jordi d’una forma diferent», va comentar Ivan Matamala, autor de La volta al món en 115 dies. «Tot i que hi ha molta oferta, la gent et demana coses, s’interessa». Matamala ha escrit un llibre de viatges basat en una experiència pròpia. Va fer la volta al món 4 anys enrere i ara ho narra al seu llibre.

El manresà Ton Armengol ha editat el recull de poemes Memòria externa. És el seu tercer Sant Jordi amb un llibre sota el braç. Sant Jordi «sempre és una festassa, i a més a més, si és un any en què has editat un llibre, et sents una mica part de la festa. Des de tots els costats: de lector, de comprador, de productor. Per tant, és un plaer».

La bleda i els seus amics

Al conte infantil La bleda assolellada i els seus amics, de Marta Gombau, hi apareixen personatges com la bleda, que dona nom al llibre, però també la patata grillada, la pastanaga eixerida i el tomàquet madur, que és el savi de la colla.

Gombau és dissenyadora. Es va formar a l’Escola Massana. Va afirmar que és una història que se li va acudir fa temps i que ara s’ha editat. «Fa moltíssima il·lusió ser aquí. A més a més és una satisfacció poder fer un conte per a nens i tenir la sort d’escriure la història, els personatges i poder-ho il·lustrar».

Joan Jordi Miralles va signar exemplars del seu Triomfador, una ficció a partir del seu pas per La Masia, on va viure com a part del planter del Barça de bàsquet. Mostra la cara despietada de l’esport d’elit. Miralles va dir que celebra Sant Joan i també Sant Jordi. «S’ha de celebrar tot».

D’altra banda, Jordi Estrada va signar exemplars de la reedició de Rius paral·lels, un llibre que va publicar el 2010 i que s’ha reeditat el febrer passat. Estava esgotat, i l’editor l’Albí va suggerir reeditar-lo. «Com que ningú no ens empaitava vaig demanar un marge de temps i no fer senzillament una reimpressió, sinó una reedició».

Estrada l’ha revisat ortogràficament. També la puntuació, l’estil i el lèxic». I n’ha sortit la nova versió amb epíleg de Quim Noguero. «Les reedicions no són el mateix que una obra nova», va assegurar Estrada a la parada del Passeig. L’any passat l’escriptor manresà va ser a l’accidentat Sant Jordi de Barcelona, on hi va caure un patac d’aigua, i a Manresa amb la seva obra Lilinne i les bombolles de sabó.

A la signatura també hi va participar el periodista de Regió7 Jordi Agut, autor de la novel·la negra La filla del vent, de Pagès Editors. És el tercer i últim capítol d’una saga que gira al voltant del món de l’esport.