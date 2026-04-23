Roses de ferro, sabó i xocolata: la tradició de Sant Jordi es reinventa a Manresa
Diverses parades del passeig Pere III han sorprès amb noves presentacions i propostes
La protagonista de la Diada de Sant Jordi continua sent la rosa. Molta gent que avui passeja pel passeig Pere III de Manresa en porta almenys una a la mà, ja sigui blava, rosa, blanca, groga o fins i tot negra, però la predominant és, sens dubte, la vermella.
Diverses floristeries i parades ho confirmen. Per exemple, La Magnòlia descriu la rosa vermella com “el producte estrella” durant la diada. A Viver Serra expliquen que, tot i que les flors amb suplement “cada vegada es venen més”, la “rosa tradicional vermella de Sant Jordi” continua sent la que més compra la gent. A Divina Garden també coincideixen que la vermella és la més venuda, i per aquest motiu aquest any només n’han ofert d’aquest tipus, tot i que han incorporat altres productes artesanals.
Més cares
Pel que fa als han sorprès d’enguany, totes les parades i floristeries consultades per aquest diari coincideixen que han pujat, excepte Viver Serra. Des d’aquest establiment expliquen que les han comprat “al mateix preu”, ja que provenen de Colòmbia i ja tenien “el preu pactat”. Per això, les han mantingut al mateix preu que els últims anys, igual que l’associació El Bonsai, que tot i així afirma haver notat que “els preus s’han encarit, però no excessivament”. Per la seva banda, des de l’associació Els Quissos, que destinen tots els beneficis “als gossos, ja sigui per pagar menjar o veterinaris”, asseguren que han intentat que “totes les roses i totes les plantes fossin d’aquí”.
Enguany, la Diada també ha portat novetats a les parades. La majoria han canviat la presentació dels productes, mentre que d’altres han incorporat noves propostes. És el cas de l’associació Els Quissos, que ha afegit roses de colors, o de l’associació El Bonsai, que ofereix roses de sabó. Des de Divina Garden també han recuperat un producte artesanal que “va tenir molt d’èxit l’any passat”: les roses de ferro.
La Caseta de la Glòria elabora roses de tela de diferents colors i estampats amb la presentació típica de la diada, igual que la parada de l’associació artesanal Somia Truites, que afirmen que “són les més venudes” i també en comercialitzen, juntament amb les de ferro.
En l’àmbit de la pastisseria, Perarnau ofereix roses de xocolata. A més, totes les persones que en comprin una entren en el sorteig de la diada i poden optar a emportar-se “la llegenda de Sant Jordi”, una “peça única i original de xocolata creada per a l’ocasió”. El sorteig es farà el dia de la Mare de Déu de Montserrat i el premi s’entregarà aquella mateixa setmana.
Finalment, Gormand Manresa, botiga de decoració i llaminadures, també s’ha sumat a la celebració amb productes temàtics, com roses de llaminadures, pastissos dolços amb forma de rosa i dracs de peluix acompanyats de roses comestibles.
