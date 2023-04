Molts l’entenen, pocs el parlen

Les estadístiques no sempre s’ajusten al que se sent als carrers i a les escoles

En els darrers vint anys s’han establert a Catalunya més d’un milió de persones procedents d’altres països. Tots amb una motxilla plena d’esperances, però amb una llengua i una cultura diferent a la catalana. Entre el 1950 i el 1975, n’havien arribat 1,5 milions, gairebé tots de diferents territoris de l’estat, amb el castellà i les seves variants com a llengua.

El fet que Catalunya hagi estat i sigui terra d’acollida incideix en la vitalitat del català. A la Manresa multicultural del 2023 es parlen un centenar de llengües. En algunes escoles, hi poden coincidir una trentena d’idiomes materns. Tot i això, un informe oficial que es va difondre a finals del 2016, assenyalava que la capital del Bages era la sisena ciutat de Catalunya on es parlava més el català. Un 80% deia que el sabia parlar. La realitat és que, excepte els que han arribat fa poques setmanes o mesos, hi ha una immensa majoria de ciutadans que l’entenen, però molts no els parlen per diferents motius. Uns perquè els costa la pronuncia, d’altres per vergonya de no fer-ho bé o perquè els és més fàcil mantenir el castellà com idioma vehicular. En els darrers anys s’ha aguditzat el fenomen que a la majoria d’escoles creix el nombre d’alumnes que, fora de l’aula, prioritzen al castellà, tot i conèixer perfectament el català.

En aquest reportatge s’ha parlat amb persones de diferents orígens, la majoria dels quals tenen responsabilitats en entitats que agrupen immigrants. Habitualment deriven els nouvinguts als cursos de català que fan entitats socials, com Càritas o Fundació del Convent de Santa Clara. També, segons el perfil s’apropen al català a través del Centre de Normalització Lingüística, associacions de veïns, entitats culturals que s’agrupen per països d’origen, mesquites per iniciativa de la comunitat islàmica de Manresa que fomenta el català com a eina d’integració. El fet que a Catalunya és parla una llengua que no és el castellà és un fet desconegut majoritàriament, encara ara que hi ha fluxos notables d’arribades d’Amèrica Llatina i Àfrica.