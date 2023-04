El català té un problema que es diu 36 % (de parlants habituals)

Quan es parla de la salut del català hi ha una xifra màgica. O diabòlica. És la xifra del 36 per cent, el nombre d’habitants de Catalunya que tenen com a llengua habitual la que l’Estatut defineix com a «pròpia» del país, però que no és percebuda com a tal per una part important de la població.

La xifra del 36% és la que va donar la darrera «Enquesta d’usos lingüístics de la població» (EULP), que es va dur a terme al llarg de l’any 2018. En tractar-se d’una enquesta de freqüència quinquennal, la propera actualització s’hauria de divulgar el primer semestre de l’any que ve, amb dades recollides al llarg d’aquest 2023. Però no hi ha gaire esperances que presenti un panorama més afalagador. la magnitud, només una mica superior a la tercera part del cens de majors de 15 anys (l’univers del treball), és molt semblant a la que es va recollir en les edicions del 2013 i del 2008, i clarament inferior a la del 2003. Treballs sectorials o d’àmbit territorial restringit que s’han dut a terme en els darrers anys més aviat conviden al pessimisme.

On som? Qui parla català? On resisteix millor i on corre més perill? Apuntarem algunes respostes a partir de dues fonts de dades numèriques: la ja esmentada enquesta i les darreres edicions del Baròmetre d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicats el novembre del 2022 i aquest mes d’abril de 2023. El primer ens donarà un perfil quantitatiu i qualitatiu dels parlants. El segon el relacionarà la llengua amb les simpaties de partit i amb la qüestió de la independència, que ara mateix no es pot obviar.

48 a 36 pel castellà

L’EULP estableix que la llengua habitual dels catalans majors de 15 anys és el castellà en un 48,6% contra un 36,1% del català, mentre un 7,4% respon que totes dues per igual. Però la realitat del dia a dia és força més barrejada i molt poc tancada. Quan passem de l’autodefinició de llengua habitual a la constatació del seu us, l’enquesta dibuixa aquesta realitat: «Al llarg d’un dia qualsevol, el 76,4% de la població adulta de Catalunya usa el català. L’ús global del català augmenta lleugerament respecte el 2013, que era el 74,6%. El castellà, l’utilitza el 93,2% de la població adulta. El 18,6% de la població fa ús d’alguna altra llengua. Un 42% de la població adulta (2.695.000) usa el català al llarg del dia tot i que no és la seva llengua inicial.»

Segons l’enquesta, el 94,4% de la població de Catalunya entén el català, el 81,2% el sap parlar, el 85,5% el sap llegir i el 65,3% el sap escriure. En nombres absoluts, més de sis milions de persones adultes l’entenen, més de cinc el saben parlar i gairebé cinc i mig el saben llegir. Hi hem de sumar la població no adulta, més d’un milió de persones de menys de 15 anys que es troben en edat escolar.

El català ha sumat de manera constant persones que no el tenen com a llengua inicial o familiar. A més, en termes generals, la població adulta manifesta interès a aprendre’l o a millorar-ne els coneixements. El 18,6% diu que ha fet un curs de català per a adults, sistema d'aprenentatge d’una quarta part de la població nascuda a l’estranger.

Els resultats de l’enquesta mostren que creixen més les competències d’escriure i llegir que les de parlar i entendre. Des del 2013, l’habilitat de saber escriure català ha pujat 5 punts, l’equivalent de 400.000 persones; la competència de llegir-lo augmenta 3 punts, que són més de 300.000 persones; l’habilitat d’entendre el català s’ha incrementat en més de 128.000 persones i la de parlar-lo, en gairebé 160.000 persones.

Llengua i lloc de naixement

Hi ha una correlació clara entre llengua i lloc de naixement? El castellà no és només l’idioma habitual dels nascuts fora de Catalunya, sinó de molts dels nascuts a Catalunya. Entre els que han arribat al nostre país des d’altres llocs de l’Estat espanyol, en castellà és llengua habitual en un 81% dels casos. Entre els nascuts a Catalunya, en canvi, ho és el català en un 55% i el castellà en un 34%. El castellà no és només l’idioma de la gran majoria dels que han vingut de la resta de l’Estat, sinó d’una part substancial dels seus fills.

La població nascuda a Catalunya, estable al llarg dels anys, representa el 59,8% del total. La població té com a llengua inicial o primera llengua que ha aprés a parlar, el castellà i el català, i també l’àrab, el romanès, el gallec, el francès, l’amazic, el rus, el portuguès, l’italià, el xinès, l’anglès, l’alemany i l’aranès. El 2018 tenien el català com a llengua inicial 70.000 persones més que el 2013, 23.700 més tenien tant el català com el castellà i s’hvien reduït en 82.500 les que tenen com a primera llengua el castellà.

Segons l’enquesta, l’evolució migratòria és clau per entendre la situació sociolingüística perquè la població catalana és molt diversa pel que fa al lloc de naixement: més d’un terç de la població ha nascut fora de Catalunya. Des de 1981, la població nascuda a l’estranger ha passat d’un 1,5% a un 18,2%. Entre 2003 i 2018 hi ha hagut un creixement mitjà anual de més de 50.000 persones nascudes a l’estranger, que equival a la població de ciutats com Mollet del Vallès, Gavà o Figueres.

La comarca i l’edat

L’edat és un factor rellevant? El Baròmetre del CEO, que realitza diverses onades cada any, pregunta als enquestats quina llengua consideren «pròpia». Creuant les respostes amb els grups d’edat, ens dona que castellà supera el català en la població de 18 a 49 anys, mentre que passa el contrari en els qui tenen de 50 anys en amunt. Els que han assolit l’edat teòrica de jubilació són els qui més declaren el català, i entre els 25 i els 34 anys és on s’imposa més el castellà.

El percentatge de parlants de castellà és força semblant en tots els grups d’edat, oscil·lant entre el 40,2% i el 43,2%, mentre el de parlants de català és molt més elevat en el grup dels majors de 85 anys, on arriba al 46,8%, que en els altres, i assoleix un mínim del 35,9% en el grup dels 25 als 39 anys. Però aquests extrems no tenen com a contrapartida una oscil·lació contrària del castellà, sinó del bilingüisme, molt més present en els grups més joves, amb xifres a l’entorn del 17%, que en el dels jubilats, que es queda en un 10,5%

La consideració de la «llengua habitual» varia molt d’una part a una altra del territori de Catalunya. L’examen dels resultats de l’enquesta per àmbits territorials ofereix diferències espectaculars. A les Terres de l’Ebre el català és la llengua declarada com habitual per un 72% de la població. En l’extrem contrari, a l’àmbit metropolità de Barcelona aquesta xifra baixa fins el 27% i la del castellà s’enfila fins el 58%.

Al territori administratiu de la Catalunya central gairebé el 60% de la població enquestada es declara parlant habitual del català, una xifra superior a la que ofereixen les regions de Ponent, Girona, Tarragona, Penedès i fins i tot Alt Pirineu i Aran, on es nota el pes de l’Aranès. Si afegim els qui es consideren habituals de les dues llengües, a les comarques centrals el català arriba al 66% i a l’àmbit metropolità, fins el 34%.