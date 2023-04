L'estat del català a les xarxes

Canviar la configuració de la llengua a xarxes com Facebook i Twitter per traduir publicacions del castellà al català, i viceversa, és possible. No passa el mateix amb Instagram. En aquesta plataforma, el català es troba en desavantatge. Actualment, l’aplicació es pot configurar en 25 llengües, però el català no figura entre les opcions. Segons una enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua a Gesop, 2,5 milions dels usuaris que Instagram té a Catalunya es configurarien l’aplicació en català si existís la possibilitat de fer-ho.

Fins fa poc, TikTok es trobava en la mateixa situació. Ara, la xarxa de vídeos curts ha incorporat el català com a idioma per visualitzar la interfície. També permet afegir subtítols en català als vídeos d’empreses i institucions, però encara no ha habilitat l’opció als comptes privats que fan vídeos en català i que cada dia es troben amb gent que els demana que repeteixin el contingut en una altra llengua perquè no els entenen quan parlen.

El perfil de la manresana Nadine Romero n’és un exemple. La tiktoker, que acostuma a explicar en català anècdotes de caire humorístic del seu dia a dia, ha repetit vídeos, ha creat una versió en castellà, per petició dels seus seguidors. En un d’aquests clips admetia, entre rialles, que li estava costant molt fer el vídeo en castellà «tot i que el parlo habitualment».

«Quan visualitzes un vídeo veus quan una persona està còmoda o no amb la llengua en què parla», explica la guardiolenca Gal·la Castelltort. El contingut que penja a la plataforma està fet íntegrament en català. Per això, de tant en tant, rep comentaris en què la gent la insta a fer vídeos en castellà, ja que «així tindries més visites».