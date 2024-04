La regió central, un espai a la recerca de futur turístic

Som un territori prou preparat per al turisme? Fins a quin punt les comarques de la Catalunya central són un competidor en condicions en el sobreabundant mercat global del sector? S’han fet els deures per dotar de les infraestructures necessàries el territori per atraure visitants del país i de l’estranger? Què cal, en general, per millorar? Aquestes són algunes de les qüestions formulades per aquest diari a un grup d’experts, tècnics i empresaris, del Bages, el Berguedà i el Solsonès per intentar percebre quin és l’estat de la qüestió a aquest conjunt de comarques.

Regió7 ha reunit Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa; Anna Parcerisa, sòcia i directora de Biterna Turisme i Cultura i membre de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà; Montserrat Selga, tècnica en turisme del Consell Comarcal del Bages; Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà; i Joan Montraveta, empresari solsoní del sector turístic, propietari de l’hotel La Freixera, per debatre sobre el present i el futur del turisme a la regió central.

La primera qüestió, la més òbvia és preguntar als experts si aquest és o no un territori turístic, si reuneix les característiques per vendre’l a l’exterior com una destinació turística. Saber quines són, en aquest sentit, les seves fortaleses. Albert Tulleuda considera que «si entenem per turisme el que en diuen els cànons, que vol dir allotjament, més activitats, encara tenim un territori important a explorar. Si el que hi entenem és activitat relacionada amb les visites, amb dinamització del patrimoni, amb activitat econòmica, i no parlem només d’allotjament, s’han fet i s’estan fent passos importantíssims. En els últims vint anys s’ha avançat molt».

Un moment del debat sobre turisme a les instal·lacions de Regió7 | EDUARD VEGA / Carles Blaya

Per què aquest canvi en les últimes dues dècades? «Hi ha diversos factors», afegeix Tulleuda. «Un és la voluntat de fer-ho, perquè era una activitat que no havíem explorat i que s’ha vist que té molt recorregut. A Manresa, per exemple, suposa una activitat econòmica que no havíem tingut mai present. També ens hem adonat que t’endreça el territori, que el pot ajudar a equilibrar, i tant les administracions com les empreses privades, han fet un pas que ha marcat un abans i un després». Per tant, conclou, Tulleuda, «aquest territori podria ser més turístic, segurament, i hi hamolt a fer, però cal tenir en compte que no és la nostra activitat econòmica principal, com sí ho és en d’altres territoris».

Joan Montraveta és taxatiu en la seva valoració: «La gent s’ha de creure que el seu territori és turístic, que Manresa és una ciutat turística. És clar que aquí no tenim una estructura com la que té Girona, però no tenim per què renunciar al turisme. El territori tindrà de turisme la part que li toqui. Jo passejo pel nucli antic de Manresa i fa goig: la Plana de l’Om, el Born, el Passeig... Per què no donem valor al que tenim? El que ve de fora no sap pas el que tenies abans. Per tant, sí, som un territori turístic».

Per a Lluís Vall, en el cas del Berguedà és «l’orografia» la que marca d’inici les condicions de possibilitat turístiques de la comarca. «És el condicionant número u. Però a més ho som com a reinvenció o com a alternativa, perquè veníem dels tancaments industrials dels anys 80 i 90 del tèxtil, que van fer que moltes persones haguessin de trobar altres sortides. A més, els focs del 1994 van fer que les grans cases de pagès haguessin de buscar noves estratègies. Moltes de les persones que s’havien dedicat tota la vida a la pagesia, ara estan fent turisme rural». «Per tant», incideix Vall, «al final ha acabat sent una mica per necessitat, en el nostre cas, perquè de grans indústries no n’hi ha. La gent ha observat quines eren les seves possibilitats en un sector on no hi havia oferta, si ho comparem amb els anys 80 i 90, i a partir d’aquí hem anat creixent». Amb tot, apunta el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’evolució de la comarca en el sector s’ha esdevingut «sense tenir prou en compte elements que ajuden i aporten. Sí que s’estan fent correccions, sobre la relació amb els elements naturals. Parlo, per exemple, del Pedraforca, però també de tot el que ens aporta l’aigua del riu Llobregat».

Al Bages també hi ha unes condicions patrimonials i naturals que abonen el turisme. «Tenir Montserrat, per exemple, ho afavoreix», diu Montserrat Selga, que afegeix un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de reflexionar sobre l’evolució turística del territori: la tendència global. «Hi ha moltíssima més gent que es mou molt, que busca espais que no coneixes, experiències que no hagis viscut, que siguin diferenciadores. No sabria què va primer, si l’ou o la gallina, però hi ha aquesta tendència i nosaltres tenim uns grans atractius històrics que també han afavorit les visites. A partir d’aquí s’ha anat configurant una oferta. El territori s’ha anat estructurant a l’entorn de petits o grans detalls. Tenim Montserrat, que és un gran tractor, tenim Sant Benet, pel qual es va fer una aposta molt important. Hi ha els cellers, que s’han afegit a una tendència de moda... Encara estem creixent com a territori. Hem tingut unes puntes de llança però encara estem explorant el sector i ens estem expandint». Per a Selga, també la situació econòmica global i la pandèmia «ens hi han anat portant. I l’administració s’ha encarregat de posar en valor les condicions».

Anna Parcerisa també considera que el territori té un elevat valor turístic, «però som un territori turístic diferent». Per a Parcerisa, cada comarca té les seves pròpies característiques que les fan singulars. «No podem posar tota la Catalunya central al mateix sac. Tenim models molt diferents, ni millors ni pitjors. Al Bages hi ha icones molt marcades, com Montserrat o Sant Benet. Icones de país. Al Berguedà no tenim aquest model, perquè no tenim una singularitat que atragui milions de visitants anuals. Tampoc ho té el Moianès, ni Osona, ni el Solsonès. Per tant, tots som turístics, però cadascú a la seva manera. Per a mi no hi ha un únic model vàlid per a tothom. El perfil de gent que va al Bages és diferent del que va al Berguedà o al Solsonès. i les necessitats de cada comarca també són molt diverses».

Montserrat, la gran icona turística del territori central | ARXIU/SALVADOR REDÓ / Carles Blaya

Per a Parcerisa s’ha de tenir molt present que el turisme genera un enorme treball de fons, a la rerebotiga, abans d’obrir les portes als visitants. «Hi ha qui pensa que el turisme és dir com que no sé què fer, em dedico a això. Però al darrere hi ha moltes hores i molta gent i molta feina en pensar com s’estructura. I s’ha vist que hi ha un treball de fons professional de fer endreça. El mercat és competitiu i cal ser-ho molt».

Joan Montraveta, per la seva banda, apunta a les beceroles del negoci: «si tu no crees una oferta hotelera, per exemple, o de càmpings, la gent no vindrà mai, perquè no pot. Per què a Solsona ens hem anat transformant? Per la iniciativa privada, que ha de ser el motor. Al Bages crec que ha estat més la voluntat d’establir estratègies público-privadesla el que s’ha provat, però no ha funcionat».

Albert Tulleuda apunta una dada que contextualitza les particularitats del turisme a les comarques interiors. «Sempre hem dit que hem d’aprofitar la gent que va a Barcelona, però els números són claríssims: menys del 6% de les persones que visiten Barcelona es mouen per la província, perquè venen pels «tops. El mateix passa amb Montserrat. Té milers i milers de visitants, però a Monistrol de Montserrat no hi va ningú i són al costat. Els grans «tops» tenen molta força i molta capacitat de tracció. La qüestió és com podem articular les nostres estratègies per aliar-nos amb ells».

Una estratègia conjunta?

En aquestes circumstàncies, es possible elaborar una estratègia conjunta de tot el territori central? Hi ha algun element que pugui vertebrar l’oferta del territori?

Lluís Vall apunta «el Llobregat, el Cardener. Aquí hi ha un filó». Vall recorda que hi ha pendent «un macroprojecte de la Diputació de Barcelona» en aquest sentit. La data és el 2030, però es un projecte que ve de lluny. «Va néixer l’any 2008 amb el conseller Quim Nadal, vinculat a les colònies industrials per revaloritzar el patrimoni. Però va quedar somort. Però per al Berguedà seria molt important, perquè tenim colònies industrials susceptibles d’atraure visitants, podem fer allotjament, pot generar un alt valor afegit... Però no hi ha el capital, ni privat, ni públic».

Selga reafirma l’argument: «el de les vies blaves és un projecte que pot estructurar el territori per després poder generar-hi més activitat turística, perquè el que pretén és connectar tot el riu des de l’àrea metropolitana, on hi ha el volum de població fins a dalt a les capçaleres. I és un projecte que té vinculació amb tots els agents». Parcerisa coincideix que es tracta d’un projecte «molt vertebrador», però que obligarà «a cada territori a muntar-se la seva pròpia estratègia».

Tulleuda introdueix una qüestió a «contemplar: «el perfil de turista també ha canviat molt. Abans era molt més territorial, ara segurament és més de desitjos o d’interessos». Per això, alerta que el turisme «més captiu de grans ciutats és molt difícil d’atraure perquè van molt programats, perquè hi ha un volum important d’inversió al darrere per atraure’l, i difícilment tindrem la potència per competir-hi. Per tant, hem de buscar un altre tipus de mercat, que busqui una experiència no tan urbana». Hi coincideix Lluís Vall. «El turista que va a Barcelona no pensa que en algun moment es desviarà per anar a l’Oller del Mas o per fer un curs de formatge. Barcelona i el seu entorn més micro ho acapara absolutament tot. I t’acaba venint aquell que té molt clar que va vol fer una activitat en concret».

Visitants al Pedraforca | ARXIU/OSCAR BAYONA / Carles Blaya

«El que ve a Barcelona ho fa touroperat», diu Tulleuda. I els que venen per lliure, que arriben a Manresa per allotjar-se en un Airbnb, et trobes sovint que entren a l’oficina de turisme de Manresa per preguntar com ho han de fer per anar a la Sagrada Família. També és veritat que la nostra centralitat permet moure’s al nord i al sud de Barcelona. Però estem parlant d’un tipus de públic que té la mentalitat de descobrir altres coses que no siguin estrictament el que ja és més habitual».

Crear una marca pròpia

En aquest marc, el territori central podria trobar l’entorn adequat per crear una marca pròpia?

«Això costa molts diners», apunta Parcerisa. «La pots crear i tenir una estratègia, sí. Però intentar posicionar la marca suposa una inversió brutal de diners i de temps. I a Catalunya ja hi ha moltes marques turístiques», diu en referència a les nou existents: Costa Brava, Costa Barcelona, Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, Pirineus, Terres de Lleida, Val d’Aran i Paisatges Barcelona.

Atès el context, conclòs que aquest és un territori turístic amb estratègies diverses, la qüestió és si ho és de turistes o de visitants. Per a Tulleuda està clar que «tenim molts més visitants que turistes. Som una destinació emergent, però que ja no té marxa enrere. El primer que calia era endreçar-nos, saber els potencials que tenim. Perquè si no tens producte, no pots anar a vendre res. I és clar que és en la part d’allotjament i de serveis complementaris on hi ha realment el negoci, més que no pas en, posem, en l’entrada al Museu del Barroc. Però als touroperadors, si no tens aquesta part d’allotjament, els costa molt més oferir-te, perquè el marge de benefici és menor. Però has de començar la roda d’alguna manera, i la forma és creant producte, que és el que hem fet a Manresa, des que el 2019 es va presentar el primer pla de màrqueting executiu».

Per a Joan Montraveta, crear una marca suposaria partir de zero, perquè al Solsonès som a la denominació de Pirineus, el Bages a la de Paisatges de Barcelona, el Berguedà, també a Pirineus. Això ho hauríem d’arreglar. Estem dividits per territoris, i jo ja em vaig queixar en el seu moment quan es va crear la marca Paisatges de Barcelona. Però la Diputació de Barcelona no vol deixar anar res que soni a Barcelona. Això no ajudaria mai a crear una marca que inclogui territoris de Lleida o de Girona, perquè no interessa. Però es poden crear aliances, estratègies conjuntes».

Places hoteleres

Una peça clau, doncs, en el mapa de l’oferta turística local: l’hotelera, de la qual el territori està mancat. «Manresa som la destinació amb més pisos turístics percentualment de Catalunya. Justament perquè no hi ha hotels», diu Tulleuda. En tenim el 9% d’habitacions disponibles. Hi ha 130 habitacions d’hotels i més de 500 en pisos turístics. També és cert que el visitant, a diferència del turista, és una persona mes propera al territori, que busca una sortida que pugui acabar en un dia. Al turista l’has d’anar a buscar als mercats exteriors. Hem començat amb el visitant perquè no teníem accés al turisme, però pensant que evidentment el nostre objectiu final és sortir al mercat exterior».

Lluís Vall coincideix que el que cal és «augmentar la mitjana de despesa, per això anem pel turista. Al Berguedà del 2022 al 2023 se’ns han reduït el nombre de pernoctacions. Estàvem a 3,5 de mitjana i hem baixat a dos i mig. Per què, tot i tenir més visitants? Perquè el públic s’acaba movent.

Selga introdueix un element en el discurs: el turisme de treball, que al Bages té una gran importància. «Tenim aquest turisme vinculat als polígons, a l’activitat econòmica. I això fa que a la comarca tinguem un índex més elevat de dies d’estada, una dada vinculada al fet que són visites entre setmana. És una de les apostes que hem fet com a Bages Turisme: ordenar tota l’oferta destinada a congressos, reunions, empreses... Som competitius en preus i tenim bons equipaments i serveis, tot allò que una empresa necessita per fer-hi la seva estada. En aquest sentit, la comarca està encapçalada per Sant Benet». De fet, prop del 50% de les visites al territori estan vinculades al turisme de treball. I és el que més ha anat creixent els últims anys, apunten els experts.

Però falten hotels. «Estem a les portes d’intentar que hi n’hi hagi un a Manresa», afirma Tulleuda. «Estem treballant les xifres. Però abans calia fer una planificació. Fins fa poc segurament cap operador hoteler no s’hagués fixat en nosaltres. Ara sí».

Parcerisa apunta que al Berguedà un filó a explotar és «el turisme d’esdeveniments, bàsicament esportius. En el de reunions el Bages té una gran personalitat pròpia. La resta no ho podem fer, però sí que podem ser comptetitius en l’esportiu».

Montraveta coincideix en la valoració: «aquí ens funciona, el turisme d’esdeveniments. El turisme de professionals, de congressos. Però a Manresa», apunta, «calen hotels. Tres o quatre de 15 o 20 habitacions. No en calen de 300; s’han de fer amb dimensions lògiques, però han de ser capaços de captar la gent que ve a la ciutat per qüestions professionals».

Són possibilitats, algunes ja desenvolupades, altres que romanen com a idea. Amb tot, què li falta al territori per acabar d’explotar les seves possibilitats? L’interrogant genera coincidències en la resposta.

Mancances estructurals

«La qüestió de la mobilitat ens preocupa molt», diu Lluís Vall. «Que la gent pugui arribar en condicions en transport públic als territoris. I moure-s’hi. Això és cabdal. Estem desconnectadíssims en aquest sentit. «No ens ajuda gens, aquesta mancança», diu Tulleuda. «El nostre és un tipus de públic, sobretot el que captem al Berguedà, molt respectuós amb el medi ambient, que vol anar en transport públic, que com menys agafa el transport privat millor. «I el turisme genera externalitats negatives», afegeix Parcerisa. «El divendres a la tarda, oblida’t d’agafar el cotxe per moure’t per la comarca. De Berga en amunt no pots transitar. És un gran repte per a tots», afirma.

Montraveta insisteix: «Tenim un problema estructural de país amb les infraestructures. Si haguéssim de viure del transport públic, ja no hi seríem. Evidentment l’administració hi té coses a dir, però és un peix que es mossega la cua: els autobusos de Solsona a Manresa no poden funcionar si no tenen gent, però si no hi ha autobús no tens gens. Poso l’exemple de l’Eix Prepirinenc , que l’administració ha de solucionar»

En l’inici o en la maduresa?

En qualsevol cas, el turisme al territori central està en un moment d’inici o ja ha afermat sòlidament les seves bases per créixer en el futur? Per a Vall «els territoris s’estan significant amb diferents atractius. Vist des del Berguedà, la notícia de la inauguració del Museu del Barroc de Manresa ajuda moltíssim, perquè tot plegat és motivador per als territoris del mercat Benelux, per exemple. I ajuda a desestacionalitzar entre setmana. Segurament. Els visitants poden venir al Berguedà amb la seva autocaravana i després a Manresa a veure el Museu del Barroc. Hi trobarà diferents al·licients. Jo crec que no estem en una fase inicial».

Per a Tulleuda cal tenir present que «quan inicies un projecte d’aquest nivell tot canvia. No comences igual, perquè el taulell de joc es va movent. Tota la qüestió d’Internet, per exemple, el marketing digital, per exemple, la intel·ligència artificial aplicada al mercat... Jo ho visc com una gran oportunitat, perquè avui els costos per invertir són menors que quan havies d’anar a invertir en una pàgina de publicitat en un mitjà de tirada estatal. Ara se’t permet personalitzar molt més l’oferta, Una bona part dels 5,2 milions que vam rebre a Manresa per l’any ignasià van en aquesta direcció».

Les aportacions públiques

«El gran drama del sector turístic és que hem d’estar a expenses sempre de competir amb subvencions. Quan el Departament de Territori cada any envia a la meva comarca 400.000 euros per arreglar camins de bosc penso, tant de bo rebéssim fixes aquests diners cada any per al sector! En el cas del Berguedà arriben diners de la Diputació de Barcelona, però l’únic ingrés que ve de la Generalitat és la part que ens arriba de la taxa turística, 30.000 euros anuals. Ens cal un canvi d’estratègia. De la mateixa manera que el Departament de Territori posa x diners perquè creu que s’han de millorar els serveis, el Departament d’Empresa i Treball, del qual penja Turisme, hauria de trobar unes polítiques de finançament per als territoris. Però els plans de foment de turisme no surten des del 2019», diu Lluís Vall.

El finançament públic, juntament amb les infraestructures viàries, és l’altre clam conjunt del turisme local. Caldria reclamar una estratègia conjunt a nivell de país per fomentar el turisme més enllà dels grans destins catalans? «Ja hi ha una Agència Catalana de Turisme i una Direcció General de Turisme que vetllen pel sector a tot Catalunya», diu Montserrat Selga. «Ells tenen la seva estratègia a nivell de Catalunya, que es basa en les 4 D: desestacionalització, diversificació, increment de despesa del visitant i desconcentració. Diversificar o desestacionalitzar passa per enviar-nos gent al territori. Però efectivament la gran bossa de diners ens arriba de la Diputació». Tulleuda hi coincideix en part: «Hi ha el pla i la voluntat, però falten diners». En aquest sentit, diu «el Camí Ignasià n’és un exemple clar. La idea no és ni de la Generalitat, ni de l’Agència Catalana, ni de l’Ajuntament de Manresa: és de la companyia de Jesús, que se’n va anar a veure els governs autonòmics. I no ha funcionat del tot. Per què? Perquè el projecte no ha baixa a terra. Perquè no hi ha hagut pressupost, ni un òrgan de governança. Al final Manresa n’ha agafat la lococomotora, però amb el pressupost ordinari de l’Ajuntament.

«Per fer grans canvis», apunta Vall, el que cal és pressupost, perquè de talent els territoris en tenen. Hi ha oferta, capacitat. Crec que som prou capaços per generar productes turístics d’alt valor afegit fora de la ciutat de Barcelona. Però no ho podem executar, perquè ens falta el finançament».

Joan Montraveta és crític amb el rol de l’administració local. «Jo ho he dit als alcaldes. A l’Ajuntament de Solsona no li ha interessat mai, perquè els turistes els feien nosa. Després van anar canviant, però no ho han entès mai. Es troben que Solsona està plena de gent els dissabtes, però no hi han fet res. Ells han d’entendre que en el que hem d’invertir sobretot és en donar valor al patrimoni. Per exemple, hi ha un museu etnogràfic que fa quaranta anys que està tancat i a cada ajuntament nou que entra se li planteja el tema de què en farem del museu. Que, a més, ho devem a la gent que s’hi va posar. Però no saben què fer-ne. No hi ha calés. No podem fer un museu que estarà tancat perquè la gent no vindrà. Aquesta és la seva idea. Una altra qüestió», afegeix: «Hi ha hagut un patronat que no s’ha pogut fer funcionar mai. Hi ha representació de tots els gremis, però és cert que a Solsona costa molt fer treball en equip. Tenim un hàndicap: tothom és molt valent en el seu terreny, però quan es tracta de funcionar junts...»

Montserrat Selga considera que més enllà dels diners que puguin aportar les grans administracions, «la nostra tasca local és molt important. En estructurar-nos, ajuntar-nos, treballar amb les empreses. Sense això tampoc no podríem seguir una gran estratègia de país. És una suma de petits passos», apunta. «L’Agència promociona i treballa amb allò que té més estructura turística i nosaltres el que hem de fer és de dotar-nos d’aquesta estructura, afegir-hi elements per poder-nos sumar a aquesta estratègia. Per això és important la relació amb la ciutadania, perquè és molt important que la gent del Bages vegi el turisme com una oportunitat, que vulgui tenir cura de la façana de casa seva, perquè entengui que aquells que venen estan aportant un valor. S’han de fer moltes tasques que de vegades no són pròpiament turístiques: a nivell de ciutadania, de governança, amb les escoles. Cal dotar-nos d’aquest punt de sentiment, d’orgull, de voler tenir cura, de voler treballar el territori, voler-lo connectar. Quan tot això ho tinguem cada cop més madur aniran sortint més oportunitats per a l’Agència Catalana i per a la Diputació».

«Hi estic d’acord, totalment», continua Tulleuda, «perquè si no comences per la base... És el que he dit del Camí Ignasià, que s’ha començat per dalt i resulta que hi ha pobles del Camí Ignasià que no saben que hi passa. Això és perquè no hi ha hagut un aterratge. Per tant, efectivament, això és bàsic. També és veritat, però, que si els que fan la feina de formigueta, que jo penso que hi portem molts anys de feina, no tenen resultats, perquè has de picar pedra constantment, apareix la frustració. No ens ha passat, encara. Però hem d’estar alerta».

«El concepte de rehabilitació», apunta Montraveta, no és només turístic: és un concepte general, però que turísticament és importantíssim. Un poble ben endreçat és un poble turístic; un poble mal endreçat no ho és».

Frustració i expectatives

La frustració pot estar vinculada a les expectatives que genera el territori sobre les seves possibilitats turístiques? Per a Tulleuda hi ha una relació, però en el cas de Manresa, diu, «no hem fet mai un estudi d’on volíem arribar. L’objectiu és que cada any sigui millor que l’altre. A nivell tècnic, jo estic molt content d’haver aconseguit des del 2016 una xifra d’entre un 12% i un 15% de creixement sostingut anual fins al 2019. Això és el que et permet ordenar, organitzar. Perquè els milions que ens han arribat podien no haver-ho fet. I si tu bases la teva estratègia en el fet que t’arribin, si no ho fan estàs tocat. No hi ha estabilitat, però certament la gent penca molt, els privats penquen molt».

I sobre les expectatives turístiques, el gerent de Turisme i Fires de Manresa explica una anècdota: «Jo hi era present com a representant d’Igualada quan es va fer la presentació oficial del Camí Ignasià a Manresa. I va sortir un senyor americà que va dir que per aquí passarien 100.000 persones anuals. On és l’estudi que ho confirmi? Jo no l’he vist mai. Es basava en què a Santiago els primers anys van passar-hi aquesta quantitat. Però allà hi havia Fraga Iribarne abocant-hi tots els diners que calguessin. I aquesta xifra l’hem anat arrossegant constantment. Que això seria un segon Santiago. Déu-nos-en-guard! Què hagués passat? Perquè el perfil de gent que va a Santiago no és massa el perfil que volem nosaltres: motxil·ler, que deixa poc, embruta molt i col·lapsa molt. No és el model que volem».

«Potser no tenim la urgència», continua Montserrat Selga, «però sí que és molt, molt important el seguiment, la constància. Perquè tots aquests projectes que es comencen a estructurar han de vetllar-se perquè l’aposta sigui ferma i de llarg termini. Podem fer una campanya de 200.000, 300.000 euros, posar totes les castanyes al mateix sac. I després oblidar-nos d’aquest projecte. Per això crec que hem de posar en valor l’estructura empresarial del territori que tenim, que fa un creixement continu».

Vall corrobora la transcendència de la iniciativa privada. «Apretem el sector que faci canvis, però el privat també necessita veureque l’administració l’acompanya.

Un salt exponencial?

Queda clar que l’evolució turística al territori depèn d’aquests petits passos de formiga dels diferents agents locals. Però no ha d’arribar un moment que el turisme local explosioni? Que hi hagi un moment decisiu que comporti un creixement exponencial?

«Si realment l’estratègia nacional passés per aquí, segurament aquest pas estaria molt més a prop del que ens pensem. Però hi ha uns negocis del sector molt importants que amb la pandèmia han patit una crisi brutal. I s’entén que primer es vulgui salvar i potenciar aquest nínxol. Després ja veurem. I mentrestant, que els altres vagin fent la formigueta», diu Albert Tulleuda.

Per a Tulleuda, la inversió privada al territori fa el seu camí. «Si entenem que la Cova és privada, si entenem que la seu és el Bisbat, és clar que hi ha hagut inversions. A l’Oller del Mas, també. Però són elements que no tenim al centre de Manresa, sinó a la perifèria. Ens falta algú que posi la inversió al centre de la ciutat».

En el cas del Berguedà, Lluís Vall té clar que seria desitjable una gran inversió privada, «però si no arriba al final hem de ser capaços nosaltres de generar l’oferta atractiva. I també per als del mateix territori, no només per als de fora». Parcerisa apunta que «hem de ser conscients del perfil d’empresa que tenim. Al Berguedà són molt familiars, petites, no tenim grans corporacions. I s’ha de ser tenir present que posar un carregador per a cotxes elèctrics a un privat familiar la inversió li pot suposar un daltabaix». «No sé si necessitem una gran infraestructura, no va d’acord amb el model que tenim. No volem un «Hard Rock», per entendre’ns. Seria ideal sempre i quan complís una sèrie de requisits. Però els privats han fet moltes inversions, sobretot en qüestions de sostenibilitat». Tulleuda recorda el cas Horrorland: «Un model que el tens allà i tot plegat ja no hi és. Això no ens interessa. Cal consolidar-nos pas a pas, perquè necessitem un altre tipus de client».

Joan Montraveta aporta un altre punt de vista: «Al territori no cal que inventem res. Per què volem un «Hard Rock»? Perquè ens vinguin dos milions de visitants. Ja ens venen, els tenim a Montserrat. Però ens passa que la comarca no ho sap aprofitar». Montraveta continua: «Amb Montserrat tenim un problema. Hi passa molta gent, però no ens ho fem nostre. Però Montserrat és del Bages i és de l’Anoia. Comencem per reivindicar-ho, que som al peu de Montserrat. És un accident geogràfic que delimita el territori. La Costa Brava delimita un territori, la Costa Daurada delimita un territori, Terres de l’Ebre també, Pirineus també. I tot funciona».

Els mercats internacionals

Per això cal espavilar-se. I anar a la recerca dels mercats internacionals. «Qui més qui menys, tots tenim aquesta estratègia», diu Anna Parcerisa. «Tothom és molt conscient d’on li arriba el turista. En el cas del Berguedà tenim un 90% de gent que ens ve de l’Àrea Metropolitana. Però el sud de França també ens interessa. Ara bé, com més lluny tires l’ham, més cèntims val». «Ara dic una quimera», apunta Vall. «Sempre pensem que el nostre turista és el de Barcelona, però i si fos de Tolosa, que baixés de França cap a Catalunya pel centre? Passaria per nosaltres».

En aquest sentit, Joan Montraveta apunta que «el turisme ha canviat. Quan vaig obrir La Freixera vaig dir que volia que el meu hotel fos internacional, i no és que sigui més llest que els altres. És perquè el turisme funciona per coordenades totalment diferents, avui. Una persona pot reservar des de Londres un hotel a Solsona. No sap pas si Solsona és maco o si és lleig. No té ni temps de mirar-s’ho. Però va camí de Barcelona a Aigüestortes i ha de parar a mig camí. I tria Solsona, o Cardona o Manresa, o ho visita tot».

La no dependència

La Catalunya central té un avantatge respecte d’altres territoris i marques turístiques catalanes: no té la dependència del sector per mantenir el seu PIB. «Ens equivocaríem si plantegéssim el turisme com una indústria. Perquè això és els que els territoris no volen, ja que pot generar problemes de convivència i de cohesió territorial», considera Lluís Vall. «Jo crec que sí que és una indústria, com en tots els sectors d’indústries n’hi ha de multinacionals i d’altres de menors. En tot cas, és s un negoci en què la gent s’ha de guanyar la vida», afegeix Tulleuda. «En el cas de Manresa som de l’última onada que ens hem incorporat a l’exploració de les possibilitats del turisme. Girona fa no sé quants anys que s’hi dedica. La Cova i la Seu ja hi eren. El Camí Ignasià fa 500 anys que existeix i no hi passava ningú. Com és que ara hi ha visitants? Perquè es posa en valor, perquè se n’ha vist la possibilitat de negoci. S’ha captat gent perquè s’hi guanyi la vida i s’ha endreçat el territori. Això ens ajuda també a sumar les empreses de la comarca. I quan venen sorprenen, Diuen: aquí hi ha potencial. Hem fet passos de gegant, i no només de formigueta, en el fet de posar en servei els recursos patrimonials», continua el gerent de Turisme i Fires de Manresa.

Per a Vall, justament aquesta posada en valor del patrimoni és una peça clau en el trencaclosques turístic. «És el pas més gran que han fet els ajuntaments en els últims 10 anys. S’han posat les piles en recuperar, restaurar, conservar i divulgar el patrimoni. Fa 10 anys ningú volia demanar subvencions per arreglar-lo. Ara hem de plantejar com ho dinamitzem».

Montserrat Selga demana distingir entre una operació com la del Museu del Barroc i la posada al dia de «petits elements de patrimoni que hi ha a la comarca, que han passat per la fase de restaurar, de la cessió, uns tràmits molt llargs i molt feixucs, però ara estan en un punt en què poden començar a dinamitzar-lo». I posa el cas dels castells del Bages. «Tots els que han començar a treballar ho han fet amb una visita guiada un cop al mes i de mica en mica va sumant a oferir producte. Tot això ens dona més força com a territori».

«Tot plegat», diu Albert Tulleuda, és l’«estratègia de l’escala de cargol. Tu tens una ideai, que és l’eix. Comences a caminar i cada vegada que dones la volta vas pujant i vas generant oportunitats. Si canvies de pal has de tornar a començar de zero». «I ara sembla que es recullen els fruits i que sembla tot molt fàcil. Però hi ha molta inversió de privats, molta inversió de diners públics, molta especialització del territori», argumenta Anna Percerisa. «Es parla molt del potencial, però si no tens l’oferta endreçadeta i maca com perquè vingui l’operador de torn o perquè el belga de torn et conegui, no en tens cap de potencial. Necessites una oferta estructurada». «Sí», complementa Tulleuda: «és la síndrome de l’ermita meravellosa. Pots tenir una ermita al teu poble que és la més maca del món. N’obres la porta i no ve ningú. Perquè no en tinc cura. En canvi, el poble del costat té una ermita de menys prestigi, però està arreglada, hi ha una oferta estructurada... i és un èxit. Amb això ens hi trobem sovint». Com a exemple posa el de la Torre Santa Caterina. «L’hem arreglat i l’obrim dissabtes, diumenges i festius, i està a petar. No sé si ens farà venir més turistes, però els que venen en queden encantats».

La competència del territori

Estirant el fil, on és la competència de les comarques centrals? Competeixen entre elles? Amb mercats exteriors?

Anna Parcerisa opina que «els mercats de proximitat som clarament competidors per a la gent de Barcelona. Anem a buscar els ous a la mateixa cistella. En canvi, per als mercats internacionals sempre va millor sumar». Montserrat Selga comparteix el punt de vista: «Al consell veiem que són territoris competidors, perquè al final tots venem masies, ruralitat, autenticitat. Però el públic de proximitat vindrà moltes vegades a casa nostra i per això som complementaris. El que ens ha funcionat és la col·laboració i el treball compartit amb tots els agents de proximitat, des de la marca Paisatges de Barcelona.

Tulleuda aporta una dada: «A Manresa tenim un 18% de la gent que ve de l’estranger. Un 8%, de molt de l’estranger i això és clarament pel món món ignasià. Et ve algú dels Estats Units que sap exactament on és el pou de llum». «Puc entendre que hi ha com dues velocitats: la de molt de cara en fora, la de la Copa América, per exemple, el gran negoci turístic de país. I hi ha una segona estratègia, la nostra, i no se la pot deixar sola, perquè a nosaltres no ens convé formar part d’aquest marc tan «agressiu». El territori com a negoci pur i dur».

Intencions de futur

Quina projecció de futur fan els experts per al turisme a la Catalunya central?

Anna Parcerisa es conforma amb el fet que hi hagi «un pes del turisme una mica superior al que tenim ara, però sempre amb un model que respecti el territori i els seus habitants. Som un territori turístic, sí, però és un turisme que ens aporta. Perquè el que cal és un model que ens ajudi a desenvolupar el territori, tot eliminant o minimitzant-ne les externalitats negatives que pugui tenir. Sempre fugint del turisme de masses».

Lluís Vall reclama per al futur «que la gent no estigmatitzi el turisme. Que quan haguem de justificar per què tenim ganes de créixer, no et trobis amb l’oposició. Les nostres no són indústries de turisme de sol i platja. Podem generar indústries alternatives que poden ser aliades del territori, acompanyants d’altres sectors econòmics».

Joan Montraveta el que cal és que «la inicativa privada es pugui desenvolupar. I la turística és una indústria molt important. Als nostres joves els hem de dir que el sector turístic té molt recorregut per desenvolupar la seva professionalitat, que és tan important com ser enginyer de comunicacions. Hem de donar valor a aquesta professió».

Montserrat Selga demana que s’aportin recursos perquè «aquelles empreses que ja han fet el salt, com un celler o una activitat agroalimentària, una casa de pagès, i vulguin créixer ho puguin fer. Que puguin crear el seu propi departament d’enoturisme. Això faria que empreses que encara no han fet aquest salt iniciessin l’activitat l’entorn del turisme. Perquè hem d’anar creixent de forma equilibrada i amb consonància amb els nostres valors i el territori».

Albert Tulleuda ho subscriu: «No hem de ser un «territori turístic»; podem ser «un territori on hi ha turisme». Nosaltres ens estimem el que tenim, ho endrecem, en tenim cura, i a sobre encara ens ve gent a fora i ens ho reconeix. I, a més a més, aquesta feina ens dona valor. Pot fer que una empresa que vulgui muntar una fàbrica s’adoni que aquí ho tenim tot ben endreçat i els fa venir ganes d’establir-s’hi. És una branca més del PIB. I els resultats han de contemplar també l’entorn, que ens faci un lloc agradable de viure. Que sigui interessant per al turista de 365 dies l’any, que som nosaltres. I si a nosaltres ens agrada, també agradarà a qui ve a visitar-nos». «Good places to live, good places to visis», conclou Anna Parcerisa.