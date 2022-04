Segurament quan fa falta solidaritat és important que els actors principals del territori demostrin el seu compromís amb la causa. Davant de la guerra que està tenint lloc a Ucraïna hi ha hagut una allau de persones de casa nostra que han volgut aportar el seu gra de sorra per ajudar els refugiats i també les persones afectades pel conflicte bèl·lic allà on s’està produint. En el món de l’esport no cal recordar totes les mesures que s’han pres des del punt de vista internacional, com l’expulsió de les seleccions, esportistes i equips russos de la gran majoria de campionats i l’intent perquè els ucraïnesos puguin competir-hi de la millor manera possible.A escala local, a Catalunya, hi ha hagut casos de jugadors que han arribat a casa nostra i que s’han acoblat a equips d’aquí, com el de la jugadora de futbol Tetyana Kitayeva. Amb el suport del seleccionador d’aquell país, el català Lluís Cortès, ha pogut continuar jugant a futbol amb l’AEM Lleida, conjunt de Segona Divisió. Kitayeva ve de Khàrkiv, una de les ciutats més castigades pels atacs de l’exèrcit de Vladímir Putin.

Més a prop nostre, el que van fer els dos clubs de futbol i de bàsquet que es troben en una categoria més alta de Manresa, el Centre d’Esports i el Baxi, és mirar de trobar diners per ajudar. Els seus aficionats s’hi van entregar i el recull de diners va ser de més de 4.500 euros. Amb l’ajut d’altres equips D’aquesta manera, el Centre d’Esports va organitzar un torneig amistós de veterans en molt pocs dies. Va ser el 20 de març quan els jugadors del mateix club blanc-i-vermell, l’Espanyol, el Sabadell i el Palamós es van reunir al Nou Estadi del Congost en una tarda en què la temperatura ambiental no era la millor, però en què una bona quantitat de persones van aportar el seu gra de sorra. Damunt de la gespa es van poder veure jugadors que havien actuat a Primera Divisió, principalment enel club blanc-i-blau, com Eloy Pérez, Joan Verdú, Manel Martínez o el manresà David Garcia. També hi va col·laborar un esportista olímpic, el pilot manresà de skeleton Ander Mirambell, que tot i ser molt de l’Espanyol es va posar la camiseta del CE Manresa, amb el qual també havia jugat en categories inferiors. El triomf de l’Espanyol en el torneig va ser el de menys. Entre el que es va recollir aquell dia i els següents, el torneig va poder aportar 1.156,40 euros, un xec que la presidenta del club, Ruth Guerrero, va entregar a sor Lucía Caram, de la Fundació del Convent de Santa Clara, el 9 d’abril. De blanc Just una setmana després era el Baxi Manresa qui va dur a terme la seva iniciativa. Aprofitant el partit de la Lliga Endesa que l’havia d’enfrontar al MoraBanc Andorra al Congost, va elaborar unes camisetes de color blanc en el qual hi havia serigrafiada la paraula «pau» en diferents idiomes. El motiu era que cadascuna de les camisetes se sortejaria en una rifa per a la qual tothom qui hi volgués col·laborar havia de pagar cinc euros per butlleta. El resultat va ser molt positiu, ja que el club va informar dies després que havia recollit un total de 3.395 euros que es destinarien íntegrament a les persones que ho necessitessin també a través de la Fundació del Convent de Santa Clara i la Creu Roja. En aquell partit, a més, el MoraBanc Andorra també va voler fer un reconeixement al poble ucraïnès amb una combinació de samarreta blava i pantalons grocs, els colors de la seva bandera. D’aquesta manera, l’esport manresà d’elit va recaptar 4.551,40 euros en dues accions solidàries que poden marcar el camí en el futur, si la guerra no s’atura. La UFEC habilita clubs per fer recollida de material La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va emetre un manifest, pocs dies després de l’atac rus contra Ucraïna, en què manifestava la seva repulsa a la guerra. A més, habilitava un espai en què els clubs que vulguin s’hi poden afegir i quedaran automàticament habilitats com a centre de recollida de material per fer arribar a qui ho necessiti.