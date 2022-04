Katerina Lefimova, de 43 anys, va decidir abandonar Ucraïna després de l’esclat de la guerra per tal que la seva filla estigués en un lloc segur. Aprofitant que coneixia gent a Sant Llorenç de Morunys, s’hi va traslladar deixant enrere el seu marit, part de la seva família i tot el que tenia al seu país d’origen.

Com vau deixar Ucraïna per venir aquí a Sant Llorenç de Morunys?.

Vam sortir de Kíiv amb cotxe fins a una altra ciutat d’Ucraïna més a prop de la frontera. Després vam estar un dia sencer en un autobús per arribar fins a Polònia. Allà hi vam estar 10 dies i vam comprar un bitllet per arribar fins a Espanya.

Quina era la situació a Kíiv quan vau decidir marxar i venir a Catalunya?

Estàvem al costat de Kíiv i pensàvem que estaríem més tranquils però ens vam equivocar. Hi van haver els primers bombardejos i vam marxar amb pressa per salvar la nena sense roba, documents ni res.

S’imaginava que Rússia ataques a Ucraïna d’aquesta manera fa només uns mesos?

No. Jo em vaig aixecar un matí per anar a la feina i quan vaig sentir el bombardeig pensava que eren focs artificials, una festa o alguna cosa semblant. Quan van repetir el bombardeig vaig veure la gent corrent, marxant i vaig entendre què estava passant. Cada dia al meu barri hi havien bombardejos i se sentien els antimissils. Vam viure a un pàrquing soterrani perquè ens sentíem més segurs. Quan vam arribar aquí em va fer molta il·lusió que la meva filla pogués sortir a jugar amb altres nens.

Perquè creu que Putin va decidir fer-ho?

Jo no hi trobo cap explicació, no puc dir res més.

Està en contacte amb el teu marit i amb la resta de familiars que encara són a Ucraïna?

Sí, tinc a tota la família allà i cada dia parlo amb ells. Em diuen que estan contents de que jo i la meva filla estiguem aquí i segures.

Té pensat tornar a Ucraïna quan tot estigui més calmat?

Sí, és el meu país i tinc la meva família allà. Segur que tornaré