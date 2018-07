Friman comença la celebració dels seus 50 anys

L'empresa distribuïdora de productes d'alimentació Friman donarà el tret de sortida aquest diumenge als actes del seu cinquantè aniversari amb una gran jornada de portes obertes de les seves instal·lacions del polígon Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages adreçada a empleats i els seus familiars.Es preveu que més de cinc-centes persones assisteixin a un esdeveniment de caràcter eminentment lúdic però que també permetrà conèixer per dins l'activitat de l'empresa i la trajectòria que ha seguit al llarg d'aquests darrers cinquanta anys.

50 anys al sector de l'alimentació

Friman és una empresa familiar que va ser fundada l'any 1968 per Enric Torres Camprubí i Joan Pla Clapés. Inicialment, ocupava un magatzem al centre de Manresa de poc més de 200 metres quadrats i una petita càmera frigorífica. Ja des dels inicis Friman es va especialitzar en oferir productes congelats a petits establiments d'alimentació. Avui, Friman treballa quatre categories de producte: el congelat, que suposa un 85% del negoci, el peix fresc que s'adquireix i distribueix diàriament i que representa el 8% del negoci, i els productes refrigerats i a temperatura ambient, com a incorporacions més recents, per oferir una oferta completa als seus clients. En total baralla de 2.200 referències.



Reconeixement als professionals de l'empresa

Amb la jornada de diumenge Friman encetarà la celebració del cinquantè aniversari de l'empresa, amb un programa d'actes que es donarà a conèixer al llarg dels propers mesos. L'empresa ha volgut començar compartint una jornada amb tot el seu equip de professionals, en agraïment i reconeixement a tots aquells que han fet créixer la companyia. Al llarg de la jornada de portes obertes els treballadors de Friman podran gaudir d'activitats com l'enlairament d'un globus aerostàtic captiu, visites guiades a les instal·lacions de l'empresa, zona d'inflables i jocs infantils, festa de l'escuma i zona gastronòmica amb DJ, entre altres. L'horari de la jornada serà de les 9 del matí a les 4 de la tarda.