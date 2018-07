El CTM convoca per a final de setembre el patronat per decidir la fusió a Eurecat

El patronat de la Fundació CTM va emplaçar-se ahir a una reunió el proper 28 de setembre en què s'ha de donar el vistiplau definitiu a la seva fusió al conglomerat de centres tecnològics Eurecat. En la reunió, celebrada ahir a la tarda a Manresa, es va aprovar el calendari del procés de fusió i es va decidir impulsar una auditoria per tenir a punt tota la documentació per fer efectiva la dissolució del CTM i la seva integració a Eurecat. A final d'agost s'ha de tenir a disposició aquesta auditoria interna, perquè hi hagi un mes de temps per ser estudiada per totes les parts vinculades al CTM.

Les negociacions per acordar les condicions de la fusió avancen a bon ritme. Damunt la taula hi ha diversos punts que la direcció del CTM considera beneficiosos per mantenir la vinculació al territori de l'ens i garantir-ne la viabilitat científica. Entre aquests, el manteniment dels llocs de treball, que actualment sumen un centenar.

A més, es proposa la creació d'una figura de gerent de centre i gerent territorial d'Eurecat (càrrecs que recaurien en la mateixa persona), una figura que ha de facilitar el vincle amb l'empresa local. Es tracta d'un càrrec que no va considerar-se en el moment de la primera fusió de centres a Eurecat, el 2015, quan van fer la integració ASCAMM, Barcelona Digital, CETEMMSA i Barcelona Media, i que ha de suposar un plus per mantenir la territorialitat de la investigació.

D'altra banda, s'està negociant que la Catalunya Central pugui obtenir una segona cadira al patronat d'Eurecat, ja que d'inici només li'n correspon una, la que prové de l'actual CTM. Així, es reclama que una empresa del territori també tingui lloc en el patronat d'Eurecat, comandada majoritàriament per empreses. Actualment, entre aquestes ja figura ICL.

Una altra condició per a la fusió, que seria rellevant per a solvència científica de l'actual CTM, seria que a les tres àrees de treball en què s'estructura Eurecat (industrial, digital i biotecnològica) s'afegeixi la de sostenibilitat, en la qual és especialista el CTM i que dependria de Manresa. La creació d'aquesta nova àrea sembla ja gairebé feta i s'intenta també que es creï una cinquena àrea, de materials, la direcció de la qual pengés també del centre manresà. També es treballa en la creació d'una comissió de seguiment dels acords de la fusió, que presidiria l'alcalde de Manresa i en la qual estarien representats els col·legis d'enginyers, la Cambra de Comerç i els empresaris locals.

Quant al nom que adoptaria el centre un cop fusionat es baralla el d'Eurecat Manresa.

Gairebé unanimitat

El president del comitè executiu del CTM, Francesc Santasusana, assegurava ahir, després de la reunió del patronat, que «avui estem en millors condicions que el 2015 per fer la fusió», i afegia que «la majoria del patronat considera que és el millor per al centre».

Al patronat, doncs, no hi ha unanimitat en la valoració dels beneficis que pot suposar la fusió. L'espasa de Dàmocles que suposen els 1,8 milions d'euros per a recerca que la Generalitat retiraria en cas de no fer-se efectiva la fusió és decisiva per donar el sí a la fusió. El centre, amb un pressupost de 6,5 milions d'euros (la majoria dels quals procedents dels contractes signats amb empreses), depèn d'aquesta injecció per ser viable. I la Generalitat va decidir el 2012 una política industrial que preveia la concentració de centres tecnològics en un de sol. No hi ha risc que el setembre es decideixi altra cosa que la fusió, encara que alguna veu dins el patronat considera que, en cas que el CTM decidís mantenir-se autònomament, seria molt difícil per a la Generalitat justificar la negativa a continuar aportant diners per a investigació i recerca a benefici del món empresarial.

«L'objectiu de la fusió no és tant la viabilitat econòmica del centre, sinó el fet de potenciar la seva capacitat tecnològica», deia ahir Joan Romero, conseller delegat de l'agència governamental Acció. I afegia que «no s'ha de veure la fusió com la del CTM dins un altre ens més gran, sinó la integració de cinc grans centres en un de sol». En aquetes condicions, la fusió hauria d'aportar al centre manresà més clients empresarials, més línies de recerca i més facturació.

També compta amb mantenir el seu paper de lideratge científic la UPC, impulsora del CTM, a començament dels anys 90, juntament amb el Centre Tecnològic del Bages, i patrona del centre. El rector de la UPC, Francesc Torres, considera que «és un canvi jurídic necessari per mantenir el finançament, però nosaltres tenim la vocació de mantenir els projectes del centre, i entenc que la voluntat de tothom és que tot continuï de la manera més similar a la que ho està fent ara». «Part del coneixement del CTM té marca UPC», insistia Torres, que recordava que els directors científics de les diverses unitats del CTM provenen d'aquesta universitat.