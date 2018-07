Amazon crearà més de 1.600 llocs de treball a Espanya

Amazon crearà més de 1.600 llocs de treball fixos a Espanya aquest any, de manera que duplicarà la seva plantilla respecte al tancament de 2017, ha informat el gegant del comerç electrònic, que per primera vegada ha revelat que ha invertit 1.100 milions al país des de la seva arribada a 2010.

A finals de 2016, Amazon sumava uns 1.000 treballadors fixos a Espanya, xifra que al tancament de 2017 rondava els 1.600, segons dades aportades per la companyia, que va obrir les portes del seu primer centre logístic a Espanya a l'octubre de 2012, amb 40 empleats, un any després d'obrir la seva botiga en línia espanyola.

Gran part de les ocupacions anunciats per Amazon es crearan en els centres logístics oberts a la tardor de l'any passat al Prat de Llobregat i Martorelles (Barcelona) i a Getafe (Madrid), així com en les noves oficines corporatives que la companyia té a Madrid capital.

En les properes setmanes, l'empresa obrirà a Barcelona un nou centre tecnològic centrat en la investigació i desenvolupament de machine learning o aprenentatge automatitzat i per al qual preveu contractar gradualment a més de cent científics i enginyers en programari.

Aquest centre s'ubicarà al mateix edifici en el que a l'abril va inaugurar un altre centre des del qual donar suport a les pimes de França, Itàlia i Espanya que venen els seus productes a través de la seva plataforma.

"Espanya compta amb professionals de gran talent i innovació de primer nivell. Preveiem continuar invertint al país. Les pimes que venen a Amazon també contribueixen al creixement i dinamisme de l'economia espanyola i donen feina a més de 10.000 persones", ha destacat la directora general de la companyia per a Espanya i Itàlia, Mariangela Marseglia.

A Madrid, a més del centre logístic que té a Sant Ferran -els treballadors mantenen obert des de fa mesos un conflicte amb l'empresa per l'empitjorament de les seves condicions laborals-, Amazon té la seva seu central i un centre de desenvolupament de programari des del qual es dissenyen serveis per els seus cinc webs europees.

La xarxa logística d'Amazon a Espanya es completa amb els centres ja operatius de Castellbisbal (Barcelona), el Prat (Barcelona), Martorelles (Barcelona) i Getafe (Madrid) i amb el qual planeja obrir a Illescas (Toledo).

A més, compta amb dos centres urbans a Madrid i Barcelona per lliuraments ultra ràpides, així com amb estacions logístiques a Getafe (Madrid), Paterna (València), Sevilla i Alcobendas (Madrid) per reforçar els serveis de distribució.