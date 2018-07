CaixaBank obre a Màlaga la primera botiga per vendre mòbils i electrodomèstics

El grup CaixaBank, a través de la filial PromoCaixa, obrirà aquest dimecres a Màlaga, al cèntric carrer Marques de Larios, la primera botiga per vendre productes no financers en el marc d'una iniciativa que vol consolidar un nou concepte de negoci sota la denominació de 'Family Store', segons ha informat el diari econòmic 'Expansión' i ha pogut confirmar l'ACN. A la botiga de 'PromoCaixa' es vendran diferents articles tecnològics com mòbils, 'tablets', ordinadors, televisors, càmeres, barres de so, sistemes d'alarmes, rentadores, neveres, petits electrodomèstics i d'altres productes de consum, amb opcions per adquirir-los amb un finançament del 0% TAE per als clients de l'entitat. Caixabank considera la iniciativa com una prova pilot i ha assenyalat que de moment no hi ha cap pla concret per obrir nous punts de venda similars a altres ciutats de l'Estat.