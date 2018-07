L'aeroport del Prat estrena la ruta a Addis Abeba amb quatre vols setmanals durant l'estiu

L'aeroport del Prat ha operat aquest dilluns el primer vol de la companyia Ethiopian Airlines, que connectarà Barcelona amb Addis Abeba, la capital d'Etiòpia, a través de quatre vols setmanals durant l'estiu i fins al final del mes d'octubre. La nova ruta, que operarà els dilluns, dimecres, divendres i diumenges, fa una parada a Madrid. Durant la inauguració de la ruta, el director general de la companyia, Tewolde GebreMariam, ha estimat que hi haurà uns 200 passatgers per vol i no ha descartat que en els pròxims anys hi hagi un vol directe, sense parada a Madrid, entre Addis Abeba i Barcelona "si creix la demanda". El vol ha arribat amb més d'una hora de retard en el dia de la seva inauguració oficial.