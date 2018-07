Amazon crearà 1.600 llocs de treball aquest any al conjunt de l'Estat

Amazon crearà 1.600 llocs de treball indefinits al conjunt de l'Estat espanyol, cosa que suposarà doblar l'actual plantilla de 1.600 persones i arribar als 3.200 empleats al final del present exercici, segons ha comunicat la compa-nyia. La major part d'aquesta nova ocupació seran contractes per cobrir les necessitats dels centres logístics inaugurats la tardor de l'any passat del Prat de Llobregat i Martorelles, tots dos a les comarques de Barcelona, i de la planta madrilenya de Getafe. Amazon va desembarcar a l'estat espanyol el 2010 i des d'aquell any acumula una inversió de 1.100 milions d'euros. Mariangela Marseglia, directora general d'Amazon.es i Amazon.it, ha manifestat que la companyia està «encantada» de crear aquest any aquests 1.600 llocs de treball i ha recordat que les Pimes que comercialitzen els seus productes a través dels centres d'Amazon ocupen més de 10.000 treballadors arreu de l'Estat espanyol.