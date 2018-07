CaixaBank obrirà a Màlaga una botiga per vendre mòbils i electrònica

CaixaBank, a través de la seva filial PromoCaixa, obrirà a Màlaga una botiga física en la qual vendrà mòbils, aparells electrònics i electrodomèstics, una iniciativa amb la qual pretén captar clients i assajar nous models de negoci. L'obertura d'aquesta botiga, que va avançar ahir el diari Expansión, forma part d'un pla pilot i no està previst, de moment, crear una xarxa de punts de distribució d'aquests productes no financers per la geografia espanyola, segons fonts de l'entitat bancària.

A la botiga de Màlaga s'oferirà als clients la possibilitat de finançar la compra a terminis, amb opció del 0% TAE per als clients de l'entitat, i d'adquirir assegurances relacionades amb aquests productes, a més d'oferir serveis com l'enviament gratuït.

En un comunicat, CaixaBank assegura que la botiga «busca millorar l'experiència de compra del client amb demostracions de productes, pantalles interactives, i tallers, cursos i xerrades».