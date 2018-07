Catalunya lidera l'arribada de turistes estrangers a l'Estat fins al mes de maig amb 6,5 milions

Catalunya va ser la primera destinació dels turistes estrangers arribats al conjunt de l'estat en els cinc primers mesos del 2018, amb més de 6,5 milions, el 2,1% menys que el mateix període del 2017, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Moviments Turístics a la Frontera (Frontur), elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el total acumulat fins al maig, a Catalunya van predominar les entrades de turistes francesos, amb el 23,1%, i de viatgers de la resta d'Europa (12,1%).

Quant a la despesa dels visitants estrangers, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma amb un volum més gran (22,1% del total), per darrere de Canàries (23,5%), segons l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) publicada també ahir per l'INE. Durant els cinc primers mesos de l'any, els turistes que van visitar Catalunya van augmentar el 6,7% la seva despesa fins a un total de 6.536 milions, amb una despesa mitjana per turista de 1.001 euros (+8,95%) i una despesa mitjana diària de 194 euros (+10,03%), i l'estada mitjana va ser de 5,16 dies, el 0,9 % menys. Només el mes de maig, Catalunya va rebre el 2,4% menys de visitants (1,8 milions) amb el 5,2 % de despesa més.

En el conjunt de l'Estat, fins al maig es van superar els 28,6 milions de turistes internacionals, la qual cosa suposa un augment del 2 % pel que fa a el mateix període del 2017.