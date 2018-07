Mapfre debat sobre el futur del cotxe autònom en unes jornades

El I Cicle de trobades Ageingnomics, organitzat per Mapfre i Deusto Business School, analitza el cotxe autònom des de diferents perspectives.

En aquest sentit, Ageingnomics és un nou concepte que vol explorar les oportunitats que l'envelliment actiu obre per a l'economia. La població viurà cada vegada més, però l'important és que ho faci amb una bona qualitat de vida, que tingui recursos per consumir i gaudir i que la indústria generi una oferta adequada per a aquest nou segment.

La mobilitat és un altre repte al que s'enfronten tant la indústria com els consumidors, i el cotxe autònom és el primer pas de les múltiples solucions que es presenten. Així ho va avançar el president de Mapfre., Antonio Huertas, durant la presentació del I Cicle de Trobades Ageingnomics, organitzat per l'asseguradora i Deusto Business School.