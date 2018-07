Seat lidera el mercat el primer semestre i el León és el més venut

Seat es va situar com la marca més venuda al conjunt de l'Estat el primer semestre de l'any amb 62.442 unitats venudes, la qual cosa suposa el 17,2% més respecte al mateix període de l'any passat, mentre que el seu model León es va posicionar com l'automòbil més demandat al mercat estatal, amb 21.204 unitats, el 6,8% més, segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam).

Per la seva banda, Volkswagen va ser la segona marca que més lliuraments va realitzar en l'acumulat de l'any, amb 59.713 unitats, el 17% més, per davant de Peugeot, amb 54.868 automòbils, el 17,4% més. Renault es va posicionar en la quarta posició, amb 53.060 automòbils, el 7,8% més, mentre que la cinquena plaça va ser per a Opel, amb 49.332 unitats, el 5,8% menys.

Van tancar el Top 10 de les marques més venudes a l'Estat en entre gener i maig Citroën, amb 39.609 unitats (+10%); Toyota, amb 38.557 vehicles (+9,1%); Fiat, amb 35.893 matriculacions (+11,5%); Kia, amb 35.338 entregues (+17,4%), i Ford, amb 34.334 unitats (-3,1%).

Al juny, la marca més venuda a Espanya va ser Volkswagen, amb 13.353 unitats, el 35,2% més, per davant de Seat, que va matricular 11.535 vehicles el mes passat, el 14,4% més. Per la seva banda, Renault va vendre 11.112 automòbils, el 10% menys, mentre que Peugeot i Opel van lliurar 10.644 i 8.730 unitats, respectivament, el 11,2% més i el 6,9% menys.

Citroën, amb 8.354 unitats (+22,8%), es va situar com la sisena marca més venuda en el sisè mes de l'any, mentre que la setena plaça va ser per a Toyota, amb 7.791 vehicles, el 14% més. Tanquen la llista de les marques més venudes el juny Fiat, amb 6.968 unitats (+4,8%), Audi, amb 6.788 vehicles (+23,2%), i Kia, amb 6.471 (+16,6%).

Quant als models de cotxe més demandats a Espanya el primer semestre de l'any, el Seat León va ocupar la primera plaça per volum de vendes, amb 21.204 unitats, el 6,8% més, per davant del Seat Ibiza, amb 19.519 automòbils, el 6% menys, mentre que el Volkswagen Polo es va situar en la tercera posició, amb 17.183 unitats, el 1,3% més. Per la seva banda, el Dacia Sandero i el Volkswagen Golf van ser el quart i el cinquè, amb 16.728 unitats (+29,6%) i 16.551 automòbils (+12,7%), respectivament. El juny, el León va continuar sent el model més venut al mercat espanyol, amb 4.363 unitats, el 14,4% més, mentre que el segon va ser el Volkswagen Polo, amb 4.194 automòbils, el 15,6% més.