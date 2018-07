El sector industrial manté el creixement tot i un descens de la inversió estrangera

El sector industrial a Catalunya s'ha mantingut en «fase de creixement» durant el 2017, segons les dades de l'informe anual sobre la indústria que van presentar ahir la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya. «La majoria d'indicadors ens diuen que estem en una fase de creixement del sector industrial a Catalunya i volem que continuï en aquesta línia», va dir Villarroya.

Segons l'estudi, l'ocupació industrial va créixer per quart any consecutiu -el 2,9 % en relació al 2016-, la inversió industrial total va augmentar el 12% i les exportacions van asscendir el 8,7 %, la taxa més alta des del 2011. «Va ser un molt bon any per a la indústria a Catalunya», va dir Villarroya. Respecte a les perspectives per al 2018, l'informe assenyala que la indústria catalana continuarà el seu ritme expansiu, amb un increment de la inversió industrial en general, que passarà a créixer del 12 % el 2017 al 13,4 % aquest any, xifra que pot suposar la millor registrada des de l'any 1996.

Tanmateix, la inversió estrangera al sector va caure el 27,1% durant l'any passat i ha disminuït un 69 % els tres primers mesos del 2018. Villarroya va defensar que és un «indicador altament volàtil» i va subratllar que «cal treballar-lo en termes quinquennals». Entre 2013 i 2017, la inversió estrangera va créixer el 23% en relació als cinc anys anteriors. Per la seva banda, la titular d'empresa va defensar que «les empreses tenen clar que aquí tenim un full de ruta estable i pactat», en referència al Pacte Nacional per a la Indústria.

La directora general d'Indústria va confiar que el 2018 el sector industrial continuarà «expandint-se». «La indústria continua el seu ritme expansiu, cosa que posa de manifest la confiança de les empreses en el futur industrial de Catalunya», va dir Chacón.

Pel que fa al primer trimestre de 2018, les exportacions han crescut el 4,5% en relació al mateix període de l'any anterior. Les importacions han crescut el 4,2% i l'índex de producció industrial, el 4,4%.

El 2017, el pes de la indústria sobre el total de l'economia catalana va passar del 21,1% al 21,4%. Chacón va destacar que ja s'ha superat l'objectiu que establia la Unió Europea per al 2020, del 20% del pes del PIB. En aquest sentit, la consellera va dir que «la idea és anar-lo augmentant» fins a estar propers al 25% d'aquí a «tres o quatre anys». L'any passat l'índex de producció industrial va créixer el 3,7%, el més alt des del 2010 i va ser vuit dècimes superior a la xifra del conjunt d'Espanya (2,9%) i set dècimes per sobre de la de la zona euro (3%).

En relació als sectors, Villarroya va destacar el comportament del sector químic, que va créixer el 5,5% i va crear el 2,4% més d'ocupació que l'any anterior. L'augment més destacat va ser el de la fabricació de pintures, vernissos i tints (8%). D'altra banda, també va emfasitzar l'augment del sector del moble, amb un augment de producció del 31%, i del sector del material de transport, que va créixer el 24%.

Respecte al trasllat de seus socials d'empreses fora de Catalu-nya, la consellera igualadina va insistir que la Generalitat no aprovarà incentius fiscals per facilitar el seu retorn encara que va subratllar que «la porta està oberta» per a elles.