El 45% de les empreses augmentarà la facturació enguany gràcies a innovar

El 44,9% de les empreses catalanes augmentaran la seva facturació i el 21,5% incrementaran els seus llocs de treball el 2018 gràcies a la innovació, segons el Baròmetre de la Innovació elaborat per Acció, que apunta que el 55,3% de les empreses catalanes ha realitzat algun tipus d'innovació el 2017.

El conseller delegat de l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, Acció, Joan Romero, va presentar ahir la quarta edició d'aquest estudi, que fa una radiografia de la innovació empresarial a partir de 1.200 empreses catalanes de més de 9 treballadors. Romero va destacar que la innovació, en sentit ampli i que inclou aspectes com la tecnologia o la innovació de model de negoci, és un element clau per a la competitivitat del procés productiu. L'estudi conclou que, el 2017, el 55,3% de les empreses són innovadores, un percentatge lleugerament superior al de l'any 2016, el 54,6%.

Segons el gerent d'Intel·ligència Estratègica d'Acció, Antoni Fita, les empreses catalanes innoven majoritàriament en processos productius, que suposa la introducció de la nova maquinària o nova tecnologia; en màrqueting i comercialització; productes i serveis; reputació i valor de marques i nous models de negoci. També va destacar la vinculació entre innovació i internacionalització, ja que el 52,8% de les empreses innovadores exporten els seus productes i de les no innovadores només ho fan el 23,4%, encara que en el cas de la indústria la relació innovació-internacionalització és més evident ja que el 86,7% de les empreses innovadores industrials exporta.

L'estudi conclou que les noves empreses són les que concentren més activitat innovadora, així el 75,2% de les de menys de 5 anys ho fa, un percentatge superior a la resta de trams d'edat i seguida per les companyies de més de 50 anys.

L'any 2017, el 25,7% de les empreses catalanes ha dut a terme activitats relacionades amb l'R+D (innovació més desenvolupament), xifra similar a la de l'any anterior (25,4%), encara que el 67,9% de les empreses ha destinat més recursos a finançar aquestes activitats. Gairebé 7 de cada 10 empreses que han fet R+D ho han fet amb l'objectiu de desenvolupar un producte o servei nou o millorar-lo.

El Baròmetre de la Innovació també apunta que ha crescut el percentatge d'empreses que aposta per la digitalització i el concepte d'indústria 4.0, així el 13,5% de les companyies catalanes ha incorporat tecnologies vinculades a la transformació digital durant el 2017, per damunt del 12,3% de l'any anterior.

L'estudi destaca que aquest fet té una «clara vinculació» amb la competitivitat del teixit productiu, ja que les empreses que han incorporat aquest tipus de tecnologies preveuen millors resultats que les que no ho han fet, especialment en l'augment de l'eficiència, 89,5%, la facturació, 86,5%, i la creació de llocs de treball, 44,4%.

Entre les tecnologies concretes que han adoptat les empreses catalanes, hi ha un predomini del big data (10,2% de les empreses el van incorporar el 2017), seguida de l'internet de les coses, 4,7%. També destaca que el 4,5% de les empreses catalanes va incorporar tecnologia d'impressió 3D durant l'any 2017, encara que majoritàriament en dissenys i prototips, més del doble que l'any anterior.

El 2017, també s'ha observat un augment de la col·laboració internacional en innovació, el 53,7 % de les empreses catalanes ho fan, davant del 49,7 % de l'any passat.

Joan Romero va destacar que la indústria 4.0 representa el conjunt de canvis que ha de transformar la manera productiva del país, i les empreses que incorporen les noves tecnologies preveuen augmentar el 44,4 % el nombre de treballadors enguany.

La Generalitat també aposta per fomentar la col·laboració entre empreses catalanes i projectes internacionals, així com entre empreses i emergents –startups. Romero també va explicar que el fre principal perquè innovin era l'accés al finançament, però ara les empreses poden accedir cada vegada més al finançament tradicional i a l'alternativa.