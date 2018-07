L'anoienca Saifor presenta concurs de creditors

L'empresa anoienca Saifor, especialitzada en el disseny i fabricació de sales de control i centres de processament de dades, va presentar ahir concurs de creditors. La intenció de l'empresa seria «acomiadar la totalitat de la plantilla ocupada a la seva seu i centre productiu de Vallbona d'Anoia», segons afirmava ahir el despatx d'advocats Col·lectiu Ronda, que representa part dels 46 treballadors de l'empresa.

El despatx denuncia que la companyia (amb qui no va ser possible contactar ahir a la tarda) hauria deixat d'abonar als seus treballadors l'import d'una paga extra i una part de la nòmina cor-responent al mes de juny. Fonts del despatx asseguren que des de la direcció de la multinacional s'ha traslladat als representants dels treballadors que l'empresa no afrontarà el pagament de les indemnitzacions que correspondrien en cas d'extinció dels seus contractes.

La plantilla, integrada per més de 40 persones, «fa responsable l'erràtica direcció de l'empresa de l'actual situació d'una de les companyies de referència del sector tecnològic a Catalunya i preparen una intensa campanya de mobilitzacions contra el tancament de l'empresa», asseguren les mateixes fonts.

Segons Col·lectiu Ronda, els representants de la plantilla «lamenten l'aparent decadència financera d'un projecte empresarial (...) que va aconseguir situar el nom de Saifor entre els representants ineludibles a l'hora de parlar del sector de la tecnologia d'avantguarda a l'Estat espanyol». Les dificultats de l'empresa són atribuïdes, segons fonts dels treballadors, a «deficiències en la presa de decisions per part de la direcció, especialment a l'hora d'impulsar l'ambiciós procés d'expansió internacional». Saifor va arribar a disposar de centres de distribució i representació a Bèlgica, França, Dubai i Madrid -ja extingides- i els seus productes es distribueixen a més de 40 països de tot el món.

«L'empresa ha fet esforços enormes per finançar una expansió desmesurada que ha acabat transformant-nos en un gegant amb peus de fang», expliquen fonts de la plantilla, «i posa en perill la viabilitat de tot el projecte empresarial».

Josep Pérez, un dels advocats que integren la cooperativa Col·lectiu Ronda, considera que cal vetllar per tal que el procés es desenvolupi amb el màxim respecte pels drets i les legítimes expectatives de la plantilla. «No permetrem», diu Pérez, «que es faci servir el tràmit del concurs de creditors per tal de desprendre's amb el menor cost possible de la plantilla i defraudar els seus interessos, i poder vendre així lliure de càrregues l'equipament, el coneixement i unes instal·lacions immensament valuoses». Pérez afegeix que «ens hi oposarem fermament i defensarem el futur d'una empresa que ha assolit grans quotes d'excel·lència i que no mereix tancar portes per uns problemes que en cap cas han generat els treballadors i treballadores».

L'origen de Saifor cal buscar-lo el 1985, amb la creació, per part de Josep Isart, de l'empresa Saitek a partir de la base d'una societat francesa que fabricava sistemes mecànics per a equips electrònics. L'acord inicial consistia a distribuir els productes d'aquesta empresa francesa al territori espanyol. El 1991, l'empresa anoi-enca es va convertir en pionera en la producció i distribució d'armaris per a xarxes informàtiques. A partir d'aquest moment va néixer Saifor.

A l'entorn de l'any 2000, l'empresa va decidir treballar en una enginyeria global empresarial i impulsar la seva internacionalització. El 2010 es creava Isart Group Enterprises, un holding sota control de la família Isart a través del qual es van incorporar els fills del fundador a la gestió de l'empresa.