Manresa, líder en pensions entre les ciutats mitjanes

? Si el Berguedà lidera el rànquing comarcal català de pensionistes per cada 10 habitants, Manresa ho fa en el de la llista de les ciutats de més de 20.000 habitants. Amb 2,8, Manresa supera Olot (2,6) i Igulada (2,5) en una llista que tanquen Sant Cugat i Lloret de Mar (1,4) i Vila-seca i Salou (1,3). La capital del Bages també se situa entre les ciutats on més ha crescut l'import de la pensió mitjana entre el 2016 i el 2017, el 2,4%, just per darrera d'Esparreguera (2,6%), Girona (2,8%) i el Masnou (3%). Quant al nombre total de pensions, ha crescut a pràcticament totes les ciutats de més de 20.000 habitants. A Manresa (on la mitjana de l'import va ser de 945 euros), el nombre de pensions es va incrementar només el 0,2%, fet que la situa com la ciutat amb un creixement més baix. Només Sant Adrià de Besós (-0,2%) i Barcelona (-0,1%) van tenir una evolució negativa. Pel cantó contrari, on més van augmentar va ser a Calafell (5,2%) i a Salou (4,3%).