La bagenca Pujol's guanya un or al World Steak Challenge

arxiu particular

Ferran Pujol, amb el reconeixement internacional arxiu particular

El World Steak Challenge, la copa del món del sector carni, va distingir dijous a Londres l'empresa bagenca Pujol's, del grup distribuïdor Euroestrellas, una medalla d'or i una de bronze en les categories de filet i llom baix davant competidors de 22 països.

El World Steak Challenge, que l'ha organitzat William Reed a Londres per quart any consecutiu, ha premiat el bou gallec de Pujol's i situa el productor bagenc com un dels referents del sector.

Pujol's ha presentat a concurs carn de bou d'un exemplar de rossa gallega originari de Galícia, que ha estat alimentat amb blat de moro procedent de la mateixa finca. La carn ha madurat durant 30 dies amb l'exclusiu sistema propi dry aged amb sal de l'Himàlaia, llum ultraviolada i ozó que proporcionen a la carn, asseguren fonts de l'empresa, «una suculència sensacional i un fi sabor que la converteix en una carn molt preuada».

El CEO de l'empresa, Ferran Pujol, assegurava després de rebre el premi que «l'elecció d'un bou jove no ha estat casual, ja que hem prioritzat una carn equilibrada que destaqui pel seu sabor i que fos tendra i molt sucosa. La maduració curta de 30 dies ha permès mostrar tots els atributs de la carn de manera equilibrada, i així hem aconseguit una carn molt completa i de qualitat prèmium».

Pujol's va néixer el 2010 a Sallent del grup bagenc distribuïdor d'alimentació i begudes Euroestrellas, i es va consolidar el 2014, quan va començar a servir les seves carns de vaca i bou obtingudes a Catalunya, Galícia, Alemanya i Polònia, segons explica Ferran Pujol. L'empresa madura la carn a les seves instal·lacions del polígon Plans de la Sala de Sallent amb el seu exclusiu sistema de maduració en sec, un mètode que Pujol's va importar de la tradició càrnica nord-americana. A final de 2016, Pujol's va guanyar notorietat en adquirir les dues vaques d'Oroso (Galícia) que van ser considerades les millors del món. La carn de Pujol's està present en els millors restaurants d'Espanya i s'exporta en l'actualitat a França, Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgica i Portugal.