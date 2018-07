Es duplica el nombre de catalans que contracten assegurances a Internet

A Catalunya, el 2017, el percentatge de població adulta que va contractar assegurances per internet va créixer el triple que la mitjana d'Espanya, fins a situar en el 5,4%, gairebé el doble que l'any anterior. Així ho indica el Servei d'Estudis de BBVA en el seu primer informe «Situación Seguros». L'economia catalana continuarà creixent els propers dos anys. S'estima un creixement del 2,5% el 2018 i del 2,3% el 2019. En aquest context de millora de l'entorn econòmic, BBVA Research preveu una evolució favorable per al sector assegurador al conjunt d'Espanya.

BBVA Research espera que el negoci No Vida augmenti fins al 4,4% el 2018 i fins al 4,7% el 2019. A més, gràcies a l'augment de les vendes a causa de l'envelliment del parc automobilístic, l'assegurança Auto podria créixer fins al 5,1% el 2018 i fins al 7,0% el 2019. Quant al ram de Vida, s'espera per al 2018 un repunt en el seu component de risc, amb un augment del 9,1% lligat a l'activitat econòmica i a la immobiliària. No obstant això, l'assegurança de Vida Estalvi avançarà lleugerament el 2018 i anirà recuperant-se el 2019 gràcies a l'esperada pujada de tipus d'interès.



Contractació on-line

Els últims anys s'ha produït una expansió considerable de l'ús d'internet i del comerç electrònic a Espanya. Així, a Catalunya, 6 de cada 10 internautes adults d'entre 16 i 74 anys han utilitzat el comerç electrònic l'últim any. No obstant això, la contractació on-line de productes financers és encara minoritària i està lluny de la mitjana de la Unió Europea. En aquest sentit, l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TIC-H), elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), indica que només 9 de cada 100 catalans adults han realitzat algun tipus d'activitat financera per internet l'últim any.

L'enquesta també revela que la penetració de l'assegurança electrònica és encara incipient, amb només el 5,4% de la població catalana adulta.

No obstant això, en el seu informe, BBVA Research constata que cada vegada més usuaris prefereixen contractar l'assegurança on-line. Així, l'any passat, el percentatge de catalans adults que van contractar assegurances per internet va créixer, respecte al 2016, el triple que la mitjana d'Espanya.

A més, segons el Servei d'Estudis de BBVA, el 61% dels catalans que van adquirir un producte financer per internet el 2017 van contractar almenys una assegurança. Això posa de manifest el lideratge del sector assegurador en el comerç electrònic de serveis financers a Catalunya.

Així mateix, l'enquesta de l'Institut Nacional d'Estadísica mostra també que a Espanya són més propensos a contractar una assegurança per internet els homes d'entre 25 i 34 anys, nadius, amb estudis superiors, ocupats, amb ingressos comparativament elevats, i amb equipament i destreses adequades per a la utilització de les noves tecnologies.