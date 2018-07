La Generalitat destina 7 milions d'euros a comerç, artesania i moda

La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del departament d'Empresa i Coneixement, destina enguany 7 milions d'euros al pla de subvencions per al comerç, l'artesania i la moda. El proper dilluns s'obre el termini per presentar sol·licituds, que finalitzarà el 14 d'agost. Amb aquest programa de subvencions, la Generalitat pretén ajudar a la modernització i rendibilitat del sector, i alhora «impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l'entorn i el medi ambient», segons fonts del Govern.

Més d'una cinquantena de comerciants i professionals del sector han assistit aquesta setmana a la presentació a Manresa del pla d'ajuts del CCAM per al 2018, que inclou vuit línies de subvenció diferents orientades al foment en les accions col·lectives d'entitats i associacions, la transformació digital del comerç, la implantació de nous comerços en locals buits i millora comercial, la internacionalització de la moda, i la promoció, comercialització i la millora de la gestió de l'empresa artesana. Paral·lelament, al llarg de la setmana s'han fet presentacions arreu del territori: Tarragona, Lleida i Girona.

Un dels objectius del programa de subvencions 2018 és impulsar projectes col·lectius, ja sigui a través de l'associacionisme, l'agrupació d'empreses o de la representativitat sectorial, donant suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç de proximitat i comerç d'alta concentració, mantenint l'equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d'altres àmbits vinculats, com el turisme, la gastronomia, la cultura o la tradició.

Així mateix, el programa de subvencions per enguany també vol afavorir el camí de les empreses comercials, de moda i artesania cap a la transformació digital, com a estratègia necessària per adaptar-se a uns hàbits de vida cada dia més marcats per la tecnologia mòbil i la realitat omnicanal.

D'altra banda, segons el Govern, aquests incentius pretenen millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d'activitat: en l'àmbit de la moda, fomentant la internacionalització dels dissenyadors mitjançant la presència en showrooms i fires internacionals.