Home d'entre 30 i 45 anys, el perfil de client

?BBVA Research ha realitzat un estudi per conèixer el perfil dels clients d'assegurances. Per a això, s'ha aplicat la metodologia 'big data' a més de 3.500 milions de transaccions amb targeta anonimitzades realitzades per clients de BBVA des de mitjan 2014. L'estudi conclou que entre el 2014 i el 2017 s'ha produït un augment de les contractacions on-line d'assegurances amb targeta superior al registrat al canal tradicional. L'estudi també reflecteix que a Espanya, en general, els homes contracten més assegurances que les dones i que el rang d'edat més propens per fer-ho està entre els 30 i els 45 anys.