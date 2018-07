El personal de terra d'Iberia convoca quatre dies de vaga a Barcelona, els dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost

El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha convocat vaga per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost per denunciar la situació de «sobrecàrrega de treball» que pateix la plantilla, formada per unes 2.000 persones, i els «incompliments sistemàtics» dels acords assolits amb els sindicats.

A la vaga, que ja ha estat registrada davant el departament de Treball, hi estan cridats tots els treballadors de terra de la companyia a l'aeroport del Prat, entre ells els empleats dels taulells de facturació, de càrrega i descàrrega d'equipatge o els responsables del manteniment de les aeronaus, segons va indicar el portaveu d'UGT a Iberia Barcelona, Omar Minguillón.

Els treballadors del hub de Barcelona, un dels més importants del grup IAG, al qual pertany Iberia, sostenen que l'actual plantilla és insuficient per cobrir les necessitats reals del servei i emplacen la companyia a reprendre el diàleg per buscar una solució als problemes d'aquest col·lectiu.

En un comunicat, UGT, el sindicat majoritari al comitè d'Iberia Barcelona, assegura que els empleats segueixen esperant un pla industrial per al seu aeroport que contempli la contractació necessària que solucioni l'excés de treball al qual està sotmesa la plantilla. Segons aquest sindicat, els principals problemes d'Iberia Barcelona són la falta de contractació estable, la necessitat d'incrementar la plantilla eventual, que ja és del 40%, l'ús «indiscriminat» de la figura de les hores extres de compliment obligat i la necessitat d'adquirir un compromís de la disminució de dies de presència per a la temporada que ve.