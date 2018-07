Els petits comerços es rebel·len contra les campanyes publicitàries amb el lema «sense IVA»

Retail.cat ha demanat a la Delegació d'Hisenda a Catalunya i a la Direcció General de Consum de la Generalitat inspeccions contra les campanyes publicitàries «sense IVA», per considerar-les «publicitat enganyosa2. L'entitat, que representa al petit comerç català, alerta que els descomptes d'aquestes campanyes no s'apliquen sobre el preu final del producte, sinó sobre la base imposable, és a dir, el preu sense l'IVA. Així, un suposat descompte del 21%, que és el tipus més habitual de l'IVA, és en realitat del 18%, en fer-se sobre la base imposable, motiu pel qual Retail.cat considera que són «campanyes enganyoses». El comunicat afegeix que «aquest tipus de missatges no afavoreixen l'educació del contribuent, ja que difonen la falsa creença que es pot lliurar de pagar aquest tipus d'impostos», quan la devolució de l'IVA només s'aplica sobre les compres a no residents a la UE. Fonts de Retail.cat han explicat que han remès dues cartes tant a la Delegació Regional d'Hisenda de Catalunya com la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, amb la petició de «prendre mesures d'inspecció quan es produeixin aquest tipus de campanyes enganyoses».