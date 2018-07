La CEOE adverteix que apujar els impostos a les empreses pot «fer fracassar» el pacte salarial

El president de la CEOE, Joan Rosell, i el de Cepime, Antonio Garamendi, van advertir ahir que si el Govern apuja els impostos a les empreses, podrà «fer fracassar» la pujada dels salaris pactada amb els sindicats. Així ho van assenyalar els representants de les dues patronals després de la reunió que van mantenir amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio. «Les empreses tenen els seus costos i un increment d'aquests pot fer fracassar l'element d'augment dels salaris», va ressaltar Garamendi, després d'insistir que «si les empreses han de pagar, per una banda, no podran pagar per una altra». «Demanem tranquil·litat i molt estudi en el sentit de l'augment de les càrregues fiscals o d'un altre tipus, perquè afectaran de forma medul·lar a les empreses», va ressaltar el president de la patronal de la petita i mitjana empresa. No obstant això, Rosell va dir que la patronal no va usar durant la reunió la paraula «rebuig» respecte a la creació de noves figures impositives. Així, Rosell va dir que a la reunió es va posar damunt la taula que la tributació empresarial és semblant a l'europea, i va assenyalar que «aquesta és la línia d'impostos que han de tenir les empreses a Espanya».