La inversió hotelera es mou de les grans ciutats a les secundàries

n La inversió hotelera s'ha desplaçat de les grans ciutats a les «secundàries» i les destinacions vacacionals, segons apunta un estudi de la consultora Magma. L'elevat preu dels actius a Barcelona a causa de la moratòria hotelera ha convertit altres destinacions catalanes com la Costa Daurada o la Costa Brava en les més interessants per als inversors.

Un dels socis fundadors de Magma, Bruno Hallé, va assegurar ahir durant la presentació de l'informe que la moratòria ha fet que hi hagi «poc hotel en venda» i que sigui «difícil que hi pugui haver una rendibilitat important», ja que «el preu de venda és molt alt». De fet, Hallé va assegurar que durant el primer semestre del 2018 no hi ha hagut cap operació hotelera a la capital catalana. Amb tot, va apuntar que el descens en el nombre de turistes no n'és una de les causes i que a Madrid tampoc no se n'ha produït cap.

Segons el soci fundador de Magma, el creixent interès per les «ciutats secundàries» per part dels inversors és a causa de la «recuperació de la demanda» interior, així com per la «dificultat» que hi hagi compres i vendes «rendibles» a les grans ciutats. En aquest sentit, Hallé va dir que als inversors els «preocupa» el fet de «no poder fer nous hotels» a Barcelona, un fet que «limita2 el seu interès per la ciutat.

Amb tot, un dels socis fundadors de Magma, Albert Grau, va apuntar que el fet que hi hagi un «decreixement» pel que fa a la inversió s'explica perquè el 2017 va ser un any «excepcional». «Barcelona continua sent molt atractiva i interessant per als inversors», va remarcar i va afegir que a la capital catalana «hi ha lloc per marques internacionals potents que aportin valor a la ciutat», però va precisar que el sector hoteler local és «molt potent» i que «està funcionant molt bé».



La franquícia, a l'alça

L'informe de Magma, que és el resultat d'una enquesta realitzada a 100 cadenes hoteleres estatals i internacionals amb presència a Espanya, indica que en el mercat hoteler estatal continuen predominant els hotels en propietat, però que els models de franquícia i de gestió mostren una tendència a l'alça. Segons Grau, aquesta tendència s'explica per l'entrada de nous grups hotelers internacionals originaris de països on els models de franquícia i de gestió són els seus principals «models de desenvolupament».