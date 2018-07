La licitació d'obres creix un 13% fins al juny a Catalunya, amb 712 milions

La licitació oficial d'obres a Catalunya ha arribat el primer semestre als 712 milions, un 13% més que en el mateix període del 2017, per l'impuls de l'administració local i de la Generalitat. L'import, però, és inferior a la mitjana dels últims vint anys, de 1.876 milions semestrals i 3.752 milions anuals, segons la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya. L'administració local ha augmentat el volum de licitació el 3%, fins als 446 milions d'euros, el 63% del global. «El fet que el 2019 se celebrin eleccions municipals ha estat determinant per al dinamisme dels ens locals, però ja comença a notar-se la caiguda respecte a trimestres anteriors, perquè falta menys temps per executar projectes pendents d'inaugurar», expliquen els contractistes.