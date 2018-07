Patronals i sindicats pacten l'Acord Interprofessional

Les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya han arribat a un preacord en la negociació de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), després de més de quatre mesos de negociacions. El preacord, que han signat Foment del Treball, Pimec i Fepime i CCOO i UGT de Catalunya, haurà de ser ratificat una vegada l'hagin aprovat els òrgans de governs d'aquestes organitzacions. L'AIC és l'instrument que ajuda a orientar la negociació dels convenis col·lectius i que ha d'enfortir el marc català de relacions sociolaborals.

En un comunicat conjunt, els signants han detallat algunes de les principals matèries que es recullen en el preacord, com l'estructura de la negociació col·lectiva, el Tribunal Laboral de Catalunya, la responsabilitat social i la salut laboral. Així, el preacord preveu una millora de la cobertura dels convenis i el desenvolupament de la negociació en empreses vinculades i contempla la possibilitat d'aplicar el conveni sectorial en empreses multiservei.

Per primer cop, el text aborda noves problemàtiques del mercat de treball com les ocasionades per les plataformes que desenvolupen la seva activitat en l'anomenada economia col·laborativa, o les relacionades amb les noves tecnologies i la necessitat de desconnexió digital dels treballadors.

El preacord fa referència també a la necessària «dignificació» de les treballadores del servei domèstic, segons ha apuntat CCOO en un altre comunicat. En relació amb la igualtat de gènere, s'estableixen orientacions, per primera vegada, per a la incorporació, en la negociació col·lectiva, d'iniciatives respecte al col·lectiu LGTBI, així com preveu la gestió de la diversitat d'origen i la incorporació a l'ocupació ordinari de les persones amb discapacitat funcional.

Altres dels temes en els quals s'ha arribat a un principi d'acord són els criteris sobre subcontractació i empreses multiserveis, la mobilitat funcional, la gestió de la diversitat d'origen, els expedients de regulació d'ocupació o la contractació pública.