Seat bat el seu rècord de vendes en un primer semestre amb 289.900 vehicles

Seat ha batut el seu rècord de vendes durant el primer semestre de l'any, amb un total de 289.900 vehicles venuts arreu del món entre gener i juny del 2018, un 17,6% més respecte al mateix període de l'any anterior. Es tracta de la xifra més gran de vendes de l'empresa en la seva història, després de superar les 278.500 aconseguides durant el primer semestre de l'any 2000, segons un comunicat de Seat difós avui.

El juny, l'empresa va vendre 51.400 automòbils, un 13,7% més que el 2017, xifra que situa el d'aquest any com el millor juny en la història de Seat i supera la xifra de vendes assolida el 2000.

El vicepresident comercial de Seat, Wayne Griffiths, ha reconegut que durant els primers sis mesos de l'any l'empresa ha crescut «per damunt de les expectatives inicials», després que el 2017 les vendes ja augmentessin prop d'un 15% en el primer semestre. Griffiths atribueix els resultats dels primers sis mesos del 2018 al llançament de l'Arona, i afirma tenir confiança en la segona part de l'any, amb l'arribada del model Cupra Ateca i el Seat Tarraco.

Per mercats, entre el gener i el juny del 2018 Espanya va liderar les entregues de Seat, amb 62.000 cotxes, un 14,9% més, i també va encapçalar la llista de matriculacions i models, amb el León i l'Ibiza. Alemanya se situa com el segon principal mercat de l'empresa, amb 57.200 automòbils i un increment del 17,7%, seguit del Regne Unit, on s'ha batut el rècord històric de vendes aconseguit l'any passat, amb 35.900 unitats venudes, un 20% més. A França es van comercialitzar 15.800 unitats durant els primers sis mesos del 2018, un 18,7% més, i, segons Seat, el millor registre en un primer semestre des del 2011. Itàlia tanca el 'top cinc' dels principals mercats de la marca espanyola amb 21.800 vendes, el major resultat des del 2009. Seat també destaca el creixement de les entregues a d'altres països com Àustria, Bèlgica, Portugal, els Països Baixos i Algèria.

Seat revelarà el nou Seat Tarraco el 18 de setembre, al qual se li afegiran dues novetats més: el Seat Cupra Ateca, el primer model de la seva marca, i el Seat Arona TGI, el primer vehicle utilitari esportiu al mercat impulsat amb gas natural.