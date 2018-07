Chacón diu que no hi haurà avantatges fiscals ni favors per recuperar seus socials

La consellera d'Empresa, la igualadina Àngels Chacón,ha assegurat que intentarà «convèncer» les empreses catalanes que van traslladar les seves seus socials fora perquè «tornin», però no prometrà «cap favor» ni «bonificacions fiscals» per a això perquè equivaldria a «premiar-les».

En la seva primera compareixença al Parlament català després de prendre possessió del càrrec, Chacón va avançar també que el Govern ultima un informe, que podria estar llest «a final d'aquest mes o a principi de setembre», per tenir «dades realistes» sobre quantes empreses han traslladat el seu domicili social, de quins sectors i si aquest procés ha tingut incidència sobre els centres productius que tenien a Catalunya.

Igual que va fer el mes passat el president català, Quim Torra, la consellera va demanar que es derogui el decret del Govern que va permetre a les empreses aprovar el trasllat de la seva seu social a d'altres parts d'Espanya sense haver de sotmetre'l a aprovació de les respectives Juntes Generals d'Accionistes. Chacón creu que darrera d'aquests trasllats de seus socials, que es van desencadenar l'octubre passat, en plena crisi política a Catalunya, «hi ha criteris polítics» i que el propi decret del Govern que va facilitar aquests canvis de seu social també va tenir una «claríssima intencionalitat política». «Ens reunirem amb totes les empreses, però no els donarem cap tipus de bonificació fiscal. Per què hem de premiar unes empreses que han traslladat les seves seus?», es va preguntar la consellera, que va postil·lar: «Intentarem convèncer-les que tornin a establir-se aquí, però no hi haurà cap tipus de favor».

La decisió de diversos milers d'empreses catalanes de traslladar el seu domicili social a d'altres comunitats, entre elles la Comunitat de Madrid, va centrar una part de l'atenció de la compareixença de la consellera. Ciutadans i el PSC van retreure a la consellera que minimitzés els efectes d'aquesta fugida de seus socials, i aquesta va respondre dient que «malgrat les set plagues d'Egipte» que s'anunciaven, el PIB català i la inversió industrial total a Catalunya segueixen creixent. Chacón va remarcar que més de 8.000 empreses estrangeres presents a Catalunya «no se n'han anat».